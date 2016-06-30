طرق دبي تُعلن مواعيد خدماتها خلال إجازة عيد الفطر

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مواعيد العمل في تقديم خدماتها المتنوعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والتي تشمل مراكز خدمة المتعاملين، مواقف السيارات، الحافلات العامة، مترو وترام دبي، وسائل النقل البحري، ومعاهد ومراكز تعليم قيادة السيارات، وفحص وتسجيل المركبات.

وأوضحت موزة المري مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، أنه سيتم تعطيل مراكز خدمة المتعاملين خلال إجازة العيد اعتبارا من يوم الأحد 28 رمضان الموافق 3 يوليو ، على أن يستأنف الدوام الرسمي بها الأحد 10 يوليو ، أما فيما يتعلق بمواقف المركبات الخاضعة للرسوم فستكون جميعها في إمارة دبي مجانية باستثناء مواقف سوق السمك والمواقف متعددة الطوابق وذلك اعتبارا من الأحد 28 رمضان على أن يستأنف تفعيلها يوم السبت الموافق 9 يوليو.

وأشارت المري إلى ساعات عمل مترو دبي خلال عطلة عيد الفطر المبارك، حيث ستعمل محطات الخط الأحمر بدءاً من يوم الثلاثاء والخميس الموافق 5 و7 يوليو من الساعة 5:30 صباحاً وحتى الثانية من صباح اليوم التالي، ويوم الأربعاء 6 يوليو ستعمل محطات الخط الأحمر والأخضر من الساعة 5:50 صباحاً وحتى الثانية من صباح اليوم التالي، أما يوم الجمعة 8 يوليو ستعمل محطات الخط الأحمر والأخضر من الساعة 10 صباحاً وحتى الثانية من صباح اليوم التالي، أما محطات الخط الأخضر ستعمل يومي الثلاثاء والخميس 5 و7 يوليو من الساعة 5:50 صباحاً وحتى الثانية من صباح اليوم التالي، أما مواعيد عمل ترام دبي من الثلاثاء إلى الخميس من الساعة 6:30 صباحاً وحتى الواحدة من صباح اليوم التالي، أما يوم الجمعة 8 يوليو سيعمل من الساعة 9 صباحاً وحتى الواحدة من صباح اليوم التالي.

وفيما يتعلق بمواعيد عمل حافلات المواصلات العامة فستكون يومي الأربعاء والخميس الموافق 6, 7 يوليو، كما يلي: أولا؛ محطات حافلات النقل العام ومنها المحطات الرئيسة في سوق الذهب تبدأ من الساعة 5:20 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل، ومحطة الغبيبة ستعمل من الساعة 5 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل، والمحطات الفرعية كالقصيص والسطوة ستعملان من الساعة 5 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل باستثناء خط C01 سيعمل على مدار الساعة، أما محطة القوز الصناعية ستعمل من الساعة 5:30 صباحاً وحتى 11:30 مساءً، ومحطة جبل علي من الساعة 6 صباحا وحتى 10:15 مساءً .

كما ستعمل محطات الحافلات المغذية للمترو في الراشدية، مول الإمارات، ابن بطوطة، أبو هيل، اتصالات، دبي مول- برج خليفة، مع مواعيد عمل الرحلات من الساعة 5:15 صباحا وحتى 1:10 من صباح اليوم التالي.

أما فيما يتعلق بمواعيد حافلات النقل التجاري وعبر المدن فستكون كما يلي: تقدم المحطات الرئيسة مثل الغبيبة خدماتها على مدار 24 ساعة الى الشارقة ( جبيل)، ومن الساعة 5 صباحاً وحتى 12:50 من صباح اليوم التالي إلى أبوظبي، فيما تقدم المحطات الفرعية خدماتها كالسبخة من الساعة 6:30 صباحاً وحتى الساعة 12 منتصف الليل، أما محطة ميدان الاتحاد ستعمل من الساعة 5 صباحاً وحتى 12:30 بعد منتصف الليل، أما محطة ديرة سيتي سنتر فإنها ستقدم خدماتها من الساعة 6:55 صباحاً وحتى 10 مساءً، ومحطة الكرامة من الساعة 6:10 صباحاً وحتى 10:15 مساءً، أما محطة النادي الأهلي ستعمل من الساعة 7 صباحاً وحتى 11 مساءً، فيما ستكون مواعيد عمل المحطات الخارجية كمحطة الشارقة (التعاون) من الساعة 7 صباحاً وحتى 11:30 مساءً، و محطة الفجيرة من الساعة 6:45 صباحاً وحتى الساعة 10:30 مساءً، ومحطة عجمان من الساعة 6 صباحاً وحتى 11:30 مساءً، أما محطة حتا ستعمل من الساعة 6:30 صباحاً حتى 10:40 مساءً.

وأشارت مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، إلى مواعيد عمل وسائل النقل البحري خلال الفترة من 5 وحتى 7 يوليو كما يلي: الباص المائي سيعمل في محطات المارينا ( مارينا مول- مارينا ووك- مارينا تيراس- مارينا بروميناد)، من الساعة 12 ظهراً، وحتى 12 منتصف الليل، أما ساعات عمل التاكسي المائي فان ساعات التشغيل اليومية من الساعة 9 صباحاً وحتى 10 مساءً، حيث سيعمل التاكسي المائي في محطة الغبيبة من الساعة 4 عصراً وحتى 10 مساءً، وفي محطة دبي مارينا سيعمل من الساعة 2 بعد الظهر وحتى 10 مساءً، فيما سيعمل من نخلة جميرا أتلانتس من الساعة 4 عصراً وحتى 10 مساءً، ومن محطة نخلة جميرا ( ريكسوس) من الساعة 11 صباحاً وحتى 5 مساءً.

وفيما يتعلق بساعات عمل فيري دبي فانه سيعمل في محطتي الغبيبة والمارينا خلال أيام العيد الساعة 11 صباحاً، الواحدة بعد الظهر، 3 عصراً، 5 مساءً و 6:30 مساءً.

أما ساعات عمل العبرة التراثية من محطات خور دبي ( الغبيبة، السبخة، بني ياس، سوق دبي القديم) ستكون من الساعة 10 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل، أما العبرة الزرقاء ( الكهربائية) فانها ستعمل في برج خليفة من الساعة 6 مساءً وحتى 11 مساءً وفي محطة الممزر من الساعة 2 بعد الظهر، وحتى 12 منتصف الليل، وفي محطة أتلانتس من الساعة الواحدة بعد الظهر وحتى 9 مساءً، كما ستعمل العبرة المكيفة في محطة الجداف من الساعة 7 صباحاً وحتى 12 من منتصف الليل.

> وفيما سيتعلق بمواعيد عمل مزودي الخدمة، فإن جميع مراكز الشركاء ستكون مغلقة من يوم الثلاثاء 5 يوليو وحتى الخميس 7 يوليو 2016.