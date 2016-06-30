خبير تغذية: تناول طعام الإفطار بعد الأذان مباشرة خطأ.. والبدء بالتمر ضرورى

لا أحد ينتظر على تناول وجبة الإفطار، فالجميع يكررون جملة "عجلوا بالإفطار"، متناسين أمرا مهم وهو أن الإفطار فى حد ذاته لا يعنى أن تتناول وجبتك الدسمة مباشرا عند سماع الأذان بل عليك بتناول بعض التمرات للإفطار سريعا، ثم إتباع الخطوات الصحية السليمة التى حددها الدكتور هانى كمال، استشارى التغذية، فى عدم تناول وجبة الإفطار إلا بعد وقت ما من تناول شىء يكسر صيامك.

وأكد الدكتور هانى كمال، أن تناول وجبة الإفطار بعد الأذان خطأ شائع، مؤكدا أن الجلوس على مائدة الطعام بدون إعطاء فرصة للمعدة لتهدأ وتُهيأ بشكل تام لتناول الطعام أمر غير صحي إطلاقا، لذلك لابد من اتباع السنة فى تناول التمر وبعدها متابعة تناول وجبة الإفطار هى الطريقة الأفضل على الإطلاق.

وأضاف استشارى التغذية، أن النظام الذى يجب أن يُتبع لصحة أفضل هو تناول الشوربة الدافئة أو التمر مع بعض اللبن ثم فاصل لدقائق قبل تناول الوجبة الغذائية، والتى يجب أن تكون متنوعة ومتوازنة بنسبها وهى عبارة عن 10% دهون و40% كربوهيدرات و40% بروتينات والباقى فيتامينات، مشيرا إلى أن الحلويات يجب أن تكون بعد الإفطار بساعتين أو أكثر وبكميات معقولة حتى لا تؤدى إلى نتائج عكسية لزيادة السكريات فيها.

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