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حصاد الدوري - طارق مصطفى يختار أفضل مهاجم ' صاحب الـ33 عاما '

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حصاد الدوري - طارق مصطفى يختار أفضل مهاجم ' صاحب الـ33 عاما ' حصاد الدوري - طارق مصطفى يختار أفضل مهاجم ' صاحب الـ33 عاما '

لا، ليس حسام باولو هو المهاجم الذي اختاره طارق مصطفى ضمن الأفضل في الموسم، لعلك ظننت أنه بالنظر إلى سنه.

FilGoal.com سأل نجم الزمالك ومنتخب السابق عن المهاجم الأفضل في الدوري، فأجاب قائلا:"هو أحمد رؤوف لاعب المصري".

ويحتل رؤوف المركز الثالث حاليا في ترتيب هدافي الدوري هذا الموسم، سجل 13 هدفا متساويا مع مروان محسن لاعب الإسماعيلي، يسبقه حسام باولو نجم سموحة (16) ونانا بوكو لاعب مصر للمقاصة (14).

وبلغ رصيد رؤوف 60 هدفا في الدوري بفضل تألقه هذا الموسم مع الفريق البورسعيدي.

فصاحب الـ33 عاما - الذي توج بالدوري مع الأهلي موسم 2013-2014 - سجل للمصري 22 هدفا في الدوري بعد 2 مع الأهلي و36 بمقيص إنبي.

ولعب رؤوف في منتخب مصر تحت قيادة المدرب الحالي هيكتور كوبر، فشارك في لقاء الأردن الودي يناير الماضي.

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