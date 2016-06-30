حوار في الجول - وليد سليمان يتحدث عن حظوظ الأهلي إفريقيا والتتويج بالدوري وكأس العالم

جناح مميز، حظه لم يكن جيدا كفاية مع الإصابات التي أبعدته كثيرا عن الأهلي لكنه يظل لاعبا حاسما ومؤثرا مع الفريق على مدار السنوات الخمس الماضية.

وليد سليمان أو الحاوي جناح الأهلي الذي عاد مؤخرا للتألق مع الشياطين الحمر بعد عودته من الإصابة تحدث لـFilGoal.com في حوار مطول عن كل ما يخص القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية وكذلك منتخب مصر.

حظوظ إفريقيا

"لم نودع دوري أبطال إفريقيا ولن نفقد الأمل، هكذا تعودنا في الأهلي أن نلعب للحظة الأخيرة.. واجهنا تلك الأزمات في أوقات سابقة وتحديدا في نسخة 2013".

"واجهنا ليوبار الكونجولي ولم يكن موقفنا جيدا وسجلت هدفا وقتها وفزنا ثم تجاوزنا عقبة الزمالك برباعية وتغلبنا على أورلاندو في النهاية وكانت بطولة مميزة".

التتويج بالدوري

"الفوز بالدوري جاء في توقيت مثالي لإسعاد الجماهير، لم أشعر بأي قلق حتى بعد الخسارة أمام المصري كنت واثقا من التتويج في النهاية".

"كان مهما ألا يضيع الدرع للموسم الثاني على التوالي لأنه لو حدث ذلك كان سيعتبره الجماهير بمثابة كارثة".

"وجود أسطورتين بحجم محمود الخطيب ومحمد أبوتريكة لدعم اللاعبين قبل لقاء الإسماعيلي كان له مفعول السحر، بالنسبة لهدفي في الإسماعيلي بالتأكيد سعيد به للغاية بسبب قيمته كما أنني أحب هذه النوعية من الأهداف".

"عانيت من الإصابات خلال فترات عديدة لكن يحسب لي عودتي بقوة في كل مرة ومساهمتي في المباريات والبطولات".

تصفيات المونديال

"مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2018 متوازنة، كنت ضمن المجموعة التي خاضت مباراة غانا الشهيرة والتي خسرناها بسداسية.. هذا لن يحدث مجددا لأن الظروف حاليا أفضل وما حدث وقتها لا يحدث إلا كل 50 عاما".

"الأمر مشابه لفوز ألمانيا على البرازيل بسباعية أو فوز بايرن الساحق على برشلونة".

"ألتمس العذر للجهاز الفني آنذاك بقيادة بوب برادلي لأن الدوري وقتها كان متوقفا والأمور أصعب بكثير، أتمنى أن نحقق حلم التأهل للمونديال وأثق كثيرا في المجموعة الحالية".