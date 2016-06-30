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رسميا - الأهلي والاتحاد في برج العرب.. وتسليم الدرع نهاية الموسم

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رسميا - الأهلي والاتحاد في برج العرب.. وتسليم الدرع نهاية الموسم رسميا - الأهلي والاتحاد في برج العرب.. وتسليم الدرع نهاية الموسم

أعلن اتحاد الكرة عن إقامة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري على استاد الجيش ببرج العرب يوم الأحد المقبل.

وكان الأهلي قد أعلن من خلال مديره التنفيذي شمس أمس الأربعاء عن استضافة ملعب بتروسبورت للمباراة أمام الاتحاد السكندري.

وأعلن اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي عن إقامة مباراة الأهلي والاتحاد يوم الأحد المقبل 3 يوليو على استاد برج العرب في الإسكندرية.

كما أشار لتسلم الأهلي درع الدوري في نهاية الموسم.

الأهلي حسم بطولة الدوري قبل جولتين من الختام بعد الفوز على الإسماعيلي المباراة الماضية مستغلا تعثر أبرز ملاحقيه الزمالك بالتعادل أمام المصري.

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