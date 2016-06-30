الأهلي يرفض برج العرب.. ويتمسك بمواجهة الاتحاد في بتروسبورت

أكد شيرين شمس المدير التنفيذي للأهلي أن ناديه متمسك بإقامة مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري على ملعب بتروسبورت يوم الأحد المقبل في الدوري.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن رسميا عن استضافة استاد برج العرب لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري.

وقال شمس في تصريحات للصحفيين "المباراة تخص الأهلي تنظيميا ومن حقه اختيار الملعب كما أنه لا توجد أية مشكلة في ملعب بتروسبورت".

وأضاف "الملعب استضاف الأهلي والإسماعيلي الأكثر حساسية ولم يحدث شغب، فما بالك بمباراة تحصيل حاصل بعد حسم الدوري والفرق الهابطة وبالتالي ليس هناك ما يدعو لنقل المباراة لملعب آخر".

وتابع "إدارة النادي تسلمت أمس خطابا ممهورا بتوقيع مدير اتحاد الكرة يفيد بأن لقاء الأهلي والاتحاد السكندري سيقام في بترووسبورت".

وأردف "الأهلي متمسك بحقوقه فخاصة أن لاعبيه أصابهم الإجهاد من السفر المستمر للإسكندرية دون مبرر، ليس من المعقول أن تقام مباراة الأهلي والزمالك على بتروسبورت والآن يتم رفض إقامة مباراتنا أمام الاتحاد".