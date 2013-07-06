الإسعاف: 1404 مصابين و35 قتيلا إجمالي حصيلة اشتباكات أمس واليوم بالمحافظات

كتب : أ ش أ منذ 49 دقيقة

قال الدكتور محمد سلطان، رئيس هيئة الإسعاف، إن حصيلة الاشتباكات التي وقعت في عدد من المحافظات أمس، وحتى ظهر اليوم، بلغت 1404 مصابين و35 قتيلا.

وأضاف سلطان، في تصريحات صحفية، مساء اليوم، أن المحافظات، التي شهدت اشتباكات وأسفر عنها إصابات، كانت القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الدقهلية، البحيرة، الشرقية، السويس، دمياط ، الأقصر، قنا، أسيوط، الإسماعلية، شمال سيناء، الغربية.

وأوضح أن المحافظات التي شهت سقوط قتلى هي القاهرة بواقع 11 قتيلا، الجيزة 3 قتلى، الإسكندرية 12 قتيلا، والسويس قتيل واحد، شمال سيناء 4 قتلى، وأسيوط قتيل واحد، والإسماعلية 3 قتلى، مشيرا إلى أنه تم خروج حوالي 777 مصابا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج واستقرار حالاتهم.