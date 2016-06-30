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جلسة مع جنش لاحتوائه نفسيا بعد الغياب أمام المصري

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جلسة مع جنش لاحتوائه نفسيا بعد الغياب أمام المصري جلسة مع جنش لاحتوائه نفسيا بعد الغياب أمام المصري

يعقد الجهاز الفني للزمالك بقيادة محمد حلمي جلسة مع محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الفريق لاحتوائه نفسيا بعد الحالة التي ظهر عليها في تدريبات الأبيض.

جنش حرس عرين الزمالك منذ أبريل الماضي وحتى مباراة إنيمبا النيجيري التي عاد فيها أحمد الشناوي للمشاركة أساسيا ليستمر الأخير أمام المصري أيضا.

وظهر جنش في حالة سيئة نفسيا بسبب عدم المشاركة أمام المصري مما دفع الجهاز الفني لعقد جلسة معه عقب المران.

وسيتحدث الجهاز الفني مع اللاعب حول فرصه في المشاركة من جديد بشرط التركيز في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن الزمالك لم يتعرض للخسارة أو التعادل خلال المباريات التي بدأ فيها جنش أساسيا في الفترة الأخيرة منذ إصابة الشناوي أمام بجاية.

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