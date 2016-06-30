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أحمد أبو هشيمة يستجيب للحاجة نجية ويتبرع لها بخمسة آلاف جنيه

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أحمد أبو هشيمة يستجيب للحاجة نجية ويتبرع لها بخمسة آلاف جنيه أحمد أبو هشيمة يستجيب للحاجة نجية ويتبرع لها بخمسة آلاف جنيه
فى لفتة إنسانية، استجاب رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، لنداء الحاجة نجية التى نشر اليوم السابع استغاثتها من تراكم الديون وعجزها عن دفع إيجار منزلها وتحريك مالك العقار دعوى قضائية ضدها بسبب خمسة آلاف جنيه.

وتبرع رجل الأعمال رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين بمبلغ الخمسة آلاف جنيه للحاجة نجية، فور قراءة الخبر على موقع اليوم السابع، خاصة وأن الحاجة نجية تعول 4 أبناء بمراحل التعليم المختلفة أكبرهم ما زال طالبًا جامعيًا

وتأتى استجابة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة لاستغاثة الحاجة نجية ، استمرارا لجهوده الخيرية فى فك أزمات الغارمين وأصحاب الحاجات ، والتى كان آخرها تسديده ديون نحو 68 غارما وغارمة من المسجونين.


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