محامى طالبين بـ"الثانوية": موكلى تعرض للاعتداء البدنى داخل قسم السيدة زينب

انتهت نيابة السيدة زينب الجزئية برئاسة المستشار محمد سليم، اليوم الخميس، من التحقيق مع طالبين بالثانوية العامة - شقيقين - تمهيدا لإصدار قرار حيالهما.

وقال المحامى محمد حنفى دفاع الطالبين التؤام، أحمد عماد "علمى رياضة"، ونصر عماد "علمى علوم"، فى تصريحات صحفية خاصة لـ "اليوم السابع" إن النيابة وجهت عددا من التهم إلى الطالبين، ومنها التحريض على التظاهر من خلال صفحة الفيس بوك "دفعة الظلم"، والاشتراك فى التظاهر بدون تصريح مسبق، وتعطيل حركة المرور والمواصلات، وإتلاف سيارة ملاكى بشارع المبتديان.

وأضاف محامى الطالبين، أن الطالب أحمد عماد تعرض للاعتداء البدنى داخل قسم شرطة السيدة زينب، وإثبات ذلك بمحضر التحقيقات أمام النيابة ، وطالبنا عرضه على الطب الشرعى.

استمعت نيابة السيدة زينب، برئاسة المستشار محمد سليم، إلى طالبين من طلاب الثانوية العامة، عقب القبض عليهما لتظاهرهما أمام مقر وزارة التربية والتعليم، أمس الأربعاء، وهما أحمد عماد محمد محمد ونصر عماد محمد محمد.

وتبين من التحقيقات أن الطالبين شقيقان توأم، واعترف أحدهما أمام النيابة أنه أنشأ "إيفنت" على صفحته على فيس بوك لدعوة الطلاب للتظاهر احتجاجا على تسربيات امتحانات الثانوية، وإعادة الامتحانات مرة أخرى من قبل الوزارة.

ومن جانب آخر، أنكر شقيقه فى تحقيقات النيابة اشتراكه فى التظاهرات، مؤكدا أنه تم القبض عليه أثناء توجهه بصحبة توأمه إلى محطة المترو.

يذكر أن قوات الأمن الموجودة بمحيط وزارة التربية والتعليم، ألقت القبض على عدد من طلاب الثانوية العامة المتظاهرين بمحيط الوزارة، ووضعتهم فى سيارة الترحيلات، بعد منعهم من التظاهر واقتحامهم الحاجز الحديدى.

طالب ثانوية عامة أمام نيابة السيدة زينب: دعونا للتظاهر بـ"فيس بوك"

>