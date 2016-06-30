سفر وعودة 1047 مصريا وليبيا و138 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1047 مصريا وليبيا، و138 شاحنة فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 541 إلى الجانب الليبى، بينهم 192 مصريا و 349 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 507 ، بينهم 385 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية، و122 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير من العام الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك، وحتى الآن إلى 187 ألفا و821 مصريا.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 70 شاحنة إلى الجانب الليبى وعودة 68 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.