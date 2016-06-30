سلفيو الإسكندرية يدشنون حملة "الملتحون يضحكون" رداً على مسلسل عادل إمام

دشن مجموعة من السلفيين بالإسكندرية حملة بعنوان "الملتحون يضحكون"، رداً على مسلسل مأمون وشركاه للزعيم عادل إمام، والذى ظهر فى أحداثه رجل دين على ملامحه مظاهر تسىء للملتحين.

ونشر أبناء الدعوة السلفية بالإسكندرية عددا من الصور لهم على مواقع التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى صور قيادات الدعوة السلفية تظهر عكس ما يأتى فى أحداث المسلسل، لتغيير الصورة الذهنية التى وصلت للمجتمع عن الملتحين.

وهاجم شباب الدعوة السلفية الفنان عادل إمام بسبب أحداث المسلسل، وقال أحدهم "مهما عمل هو واللى زيه أعداد الملتحين والمنتقبات فى ازدياد لو كره الكارهون".



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صور لقيادات الدعوة السلفية وهم يضحكون



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احد ابناء الدعوة السلفية يعترض على مسلسل مأمون وشركاه



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اعتراض أحد الصفحات على مسلسل مأمون وشركاه

الدعوة السلفية تختتم فعاليات مسابقة القرآن الكريم بالمنتزه فى الإسكندرية

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