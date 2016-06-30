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عامل يحرر محضرا ضد شركة "خلايا شمسية" بسبب تخليها عنه إثر إصابته أثناء العمل

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عامل يحرر محضرا ضد شركة "خلايا شمسية" بسبب تخليها عنه إثر إصابته أثناء العمل عامل يحرر محضرا ضد شركة "خلايا شمسية" بسبب تخليها عنه إثر إصابته أثناء العمل
حرر "أحمد عبد النبى أحمد"، 23 عاما، حاصل على دبلوم صانيع، ويعمل بشركة لإنتاج الخلايا الشمسية ، كائنة بالطريق العام "بلبيس- العاشر"، المحضر رقم 6374 إدارى مركز شرطة بلبيس لسنة 2016، ضد شركة "ا س" لإنتاج الخلايا الشمسية، لتخليها عنه بعد إصابته أثناء العمل.

وقال "أحمد" أنه أصيب أثناء العمل ، ونقلته الشركة إلى أحد المستشفيات للعلاج فى بداية الأمر، ثم تخلت عنه وأصبح الآن بلا عمل .

وأضاف أنه كلما ذهب للعمل بأى شركة بالقطاع الخاص، يتم رفضه بسبب إصابته، وهى عبارة عن كسر بالإصبع الخنصر والبنصر الأيسر، مع تهتك بالأوتار، كمان أن الشركة التى أصيب بها لم تعوضه عن إصابته .

الشاب المصاب (1)
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صورة الشاب

الشاب المصاب (2)
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التقرير الطبي

الشاب المصاب (3)
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صورة الاصابة


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