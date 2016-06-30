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مساعد المرشد الإيراني: طهران ليست النموذج الذى يحتذى به

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مساعد المرشد الإيراني: طهران ليست النموذج الذى يحتذى به مساعد المرشد الإيراني: طهران ليست النموذج الذى يحتذى به

علي أكبر ناطق نوري

اعترف على أكبر ناطق نوري مساعد المرشد الإيراني على خامنئي بأن إيران ليست النموذج الذي يحتذى به، مشيرا إلى أن مسار النظام تدنى على مدى الـ37 عاما الماضية في قضايا فساد كثيرة.

كما اتهم نوري – وفقا لقناة (العربية) اليوم الخميس السلطة القضائية في البلاد بالفساد، موضحا خلفية الأوضاع الراهنة في البلاد، والإحصاءات المعلنة من حول وضع الإدمان والمشردين والرشاوى خاصة قضية الرواتب الفلكية.

أشار إلى أن استغلال المناسبات والمنابر الدينية للأهداف السياسية والحزبية في إيران وتوظيفها لأغراض حزبية وشخصية أمرا غير مقبول.

أ ش أ

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