مساعد المرشد الإيراني: طهران ليست النموذج الذى يحتذى به

اعترف على أكبر ناطق نوري مساعد المرشد الإيراني على خامنئي بأن إيران ليست النموذج الذي يحتذى به، مشيرا إلى أن مسار النظام تدنى على مدى الـ37 عاما الماضية في قضايا فساد كثيرة.

كما اتهم نوري – وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس السلطة القضائية في البلاد بالفساد، موضحا خلفية الأوضاع الراهنة في البلاد، والإحصاءات المعلنة من الحكومة حول وضع الإدمان والمشردين والرشاوى خاصة قضية الرواتب الفلكية.

أشار إلى أن استغلال المناسبات والمنابر الدينية للأهداف السياسية والحزبية في إيران وتوظيفها لأغراض حزبية وشخصية أمرا غير مقبول.

أ ش أ