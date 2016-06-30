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النائب العام يرفع حظر التصرف في الأموال عن رجل الأعمال سامي القريني

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النائب العام يرفع حظر التصرف في الأموال عن رجل الأعمال سامي القريني النائب العام يرفع حظر التصرف في الأموال عن رجل الأعمال سامي القريني

رجل الأعمال سامي القريني

أصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام، اليوم الخميس، قرارًا برفع حظر التصرف في الأموال عن رجل الأعمال سامي القريني، رئيس مجلس إدارة شركة “يافا ماك” للاستثمار العقاري، المالكة لمشروع “إماريتس هايتس”.

وجاء قرار النائب العام، بعد التأكد من براءة رجل الأعمال من التهم الموجهة إليه، والتي أعاقته عن التصرف في أمواله طوال الفترة الماضية.

من جانبه، أكد “القريني” أنه سعيد بقرار النائب العام، وأنه لطالما كان يثق في نزاهة القضاء المصري، وأنه سيزيح عنه ما وقع عليه من ظلم من شريكه طوال الفترة الماضية.

وشدد “القريني”، على أن المناخ الحالي في تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح ، يساعد رجال الاعمال على الاستثمار بصورة قوية، وهو ما دفعه لمواصلة العمل داخل مصر، مشيرًا أنه لن يسحب استثماراته من مصر ولكنه سيعمل على زيادتها.

وكانت محكمة جنح مستأنف، قد ألغت قراري منع السفر الصادرين بحق سامي القريني، بعد ثبوت كذب بلاغ شريكه وصدور أحكام نهائيه ببراءته من جميع ما أسند إليه من اتهامات.

وقال “القريني”، إنه سينفذ وعده لعملائه ملاك الوحدات في إمارايتس هايتس، بالانتهاء من المشروع بالكامل بعد 12 شهرًا فقط من قرار رفع الحظر، مشيرًا إلى أن كل ما يشغله الآن هو تقديم خدمة متميزة لملاك الوحدات.

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أونا

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