ماذا كان رد والدة أحمد جمال على خبر خطوبته؟

بعد انتشار خبر خطوبة الفنان أحمد جمال على شابة من خارج الوسط الفني، أكد جمال أن الخبر مجرد شائعة، وأنه لا يفكر في الزواج أو الارتباط خلال هذه الفترة، كما أنه لا يعيش قصة حب مثلما ادعى البعض، وأوضح أن شغله الشاغل هذه الأيام هو الفن والموسيقى فقط، فيريد أن يحقق نقلة كبيرة في مجال الغناء، ويصبح من النجوم المؤثرين في مجال الغناء بالوطن العربي، وعن رأي والدته في الموضوع قال: فرحت لسماعها شائعة خطوبته، وقالت: «أتمنى أن يصبح الخبر حقيقة»، حيث إنها تحاول إقناعه بالزواج منذ فترة طويلة، إلا أنه أكد لها تأجيله لهذه الخطوة لظروف عمله.