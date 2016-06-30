على الحجار يصدم جمهوره بعدد زيجاته وابنائه في "رامز بيلعب بالنار"

تصدر المطرب الكبير على الحجار صدارة التراند المحلي لموقع تويتر بعد لحظات من انتهاء حلقته ببرنامج "رامز بيلعب بالنار" بعدما فاجئ الجميع بطيبة قلبه وتقبله بسماحة صدر نادرة كل ما فعله رامز في المقلب، والأغرب قبوله الحديث عن حياته الخاصة وكشفه الرقم الحقيقي لعدد زيجاته وابنائه.

على الحجار لم يتعرف على رامز جلال فور الكشف عن هويته، ويبدو أن صدمة احتراق المحيطين به أفقدته للحظات القدرة على إدراك أنه وقع ضحية مقلب رامز جلال، وبعدها بادر باحتضانه، وقال: هو انت يا رامز، الحمد لله على كل شيء، وانا مكنتش عارفك في الاول، وأكتر واحد تعاطفت معه الرجل الذي شبت النار في وجه، وانا مكنتش خايف لان أبويا علمني ان ربنا اللي عايزه هو الي هيحصل، واكثر شيء أقلقني صراخ الفتيات أمامي، ثم وافق على الغناء بصوته القوى دون أن يتأثر بالخوف أو النار والدخان.

مفاجأة الحلقة كانت في اقتراب رامز من الحياة الشخصية لعلي الحجار برغم أنها منطقة "حساسة جدا" لا يتحدث عنها الا نادرا، وقد علق جلال بداية على تعدد زيجات الحجار مؤكدا أنه ضيف على "محكمة الأسرة المصرية" بسبب تعدد قضايا الطلاق والنفقة، واعترف الحجار بأنه تزوج خمس مرات وهناك زوجة واحدة على عصمته حتى الآن، وله من الأبناء سبعة الأمر الذي أثار تساؤل رامز جلال عن قدر النفقة التي يدفعها علي الحجار لزوجاته وقدرها بـ 40 ألف جنيه.

يذكر أن الزوجة الأشهر للفنان على الحجار هي الفنانة الكبيرة مشيرة اسماعيل، وأنجب منها ابنة اسمها مشيرة ايضا، وزوجته الأخيرة هي صاحبة الرقم القياسي في البقاء على عصمته من بين كل زوجاته، حيث نجحت بالاحتفاظ بمكانتها 15 عاما كاملة.

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