هل ينتهي "مأمون وشركاه" بموت عادل إمام؟

كشفت تسريبات من داخل كواليس تصوير مسلسل "مأمون وشركاه" عن أحداث الحلقات الأخيرة، وابرزها وفاة بطل العمل عادل أمام، حيث قضي فريق نجوم المسلسل يوما كاملا في مقابر الواحات بمدينة ستة أكتوبر، لتصوير مراسم الدفن، في واقعة تحدث للمرة الثالثة فقط بمسيرة أعمال الزعيم.

المعروف داخل الوسط الفني أن الفنان الكبير عادل أمام يرفض تماما نهاية شخصياته الفنية بالموت ، ويراها تقلل من صورته كبطل شعبي وزعيم يجب ان ينتصر دوما بنهاية أفلامه ومسلسلاته، لدرجة أن البعض تعجب من قبوله هذه النهاية بمسلسل "مأمون وشركاه" ، ولكن الحقيقة أن الزعيم أجبر على الموت مرتين سابقاً، الأولى كانت بالدراما التليفزيونية الأشهر "أحلام الفتى الطائر" عندما نجحت العصابة بقتل ابراهيم الطاير طعنا بالسكين في الحلقة الأخيرة.

الميتة الأشهر للفنان عادل إمام كانت بنهاية فيلمه "حتى لا يطير الدخان" مع النجمة الكبيرة سهير رمزي، وكانت النهاية ضمن أحداث حفل زفافهما عندما أصيب بنزيف حاد جراء معاناته السابقة مع البلهارسيا والتهاب الكبد الوبائي، وعرض الفيلم عام 1984 ومن يومها يرفض الفنان الكبير تصوير مشهد وفاته بأي عمل فني، ولكن ابنه المخرج رامي أمام أقنعه بهذه النهاية بمسلسل "مأمون وشركاه".

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