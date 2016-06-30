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بالصور.. متظاهرو القائد إبراهيم فى ذكرى 30 يونيو: مصر لن تركع أبدا

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بالصور.. متظاهرو القائد إبراهيم فى ذكرى 30 يونيو: مصر لن تركع أبدا بالصور.. متظاهرو القائد إبراهيم فى ذكرى 30 يونيو: مصر لن تركع أبدا
نظم متظاهرو القائد إبراهيم بالإسكندرية تظاهرة ظهر اليوم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وارتدى المتظاهرون "تى شريتات" تحمل صور زعماء السابقين والرئيس عبد الفتاح وعلم مصر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت.

كما رفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها أن ثورة 30 يونيو ملحمة شعب تسببت فى فشل المخطط الصهيونى بتفكيك مصر وقطع يد الإرهاب بمساندة جيش مصر العظيم، ووصفوا ثورة 30 يونيو بأنها أعظم ثورات العالم وهى التى أنقذت مصر من الظلمة والقتلة، ورفعوا لافتة كتبوا عليها أن مصر لن تركع أبدا وتحمل صورة الرئيس السيسي والزعيم جمال عبد الناصر.

وقال محمد عبد المقصود الشهير بـ"محمد عظيمة"، إن الثورة تعنى الاستقلال والتنمية لدعم الرئيس السيسي والإنجازات الكبرى فى مجال تطوير العشوائيات والشباب والسفينة ميسترال حاملة المروحيات ورفع الحد الأدنى للمعاشات، ووجه التهنئة إلى المصريين والرئيس السيسي والجيش المصرى العظيم، وكذلك جهاز الشرطة فى الحفاظ على الأمن بالشارع، وقال موجها حديثه إلى المخربين: "اتركوا مصر لتشق طريقها فى مجال التنمية"، وطالب السيسى بالضرب بيد من حديد على الفساد.

مظاهرات القائد ابراهيم احتفالات بذكرى 30 يونيو (1)
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متظاهر من متظاهرو القائد إبراهيم يرفع لافتة " تحيا مصر، مصر لن تركع إلا لله "

مظاهرات القائد ابراهيم احتفالات بذكرى 30 يونيو (2)
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متظاهرو القائد إبراهيم يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو و يرفعون لافتات " تحيا مصر، مصر لن تركع إلا لله، و تحيا مصر "

مظاهرات القائد ابراهيم احتفالات بذكرى 30 يونيو (3)
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بعض من متظاهرو القائد إبراهيم يرفعون لافتة " خدوا بالكم دى مصر المحروسة "

مظاهرات القائد ابراهيم احتفالات بذكرى 30 يونيو (4)
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سيدة من متظاهرى القائد إبراهيم ترفع لافتة " تهنئ الشعب المصرى بشهر رمضان الكريم "

مظاهرات القائد ابراهيم احتفالات بذكرى 30 يونيو (5)
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متظاهرو القائد إبراهيم يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو و يرفعون لافتات " تحيا مصر، مصر لن تركع إلا لله، و تحيا مصر "

مظاهرات القائد ابراهيم احتفالات بذكرى 30 يونيو (6)
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سيدة من متظاهرى القائد إبراهيم ترفع علم مصر تخليدا لذكرى 30 يونيو

مظاهرات القائد ابراهيم احتفالات بذكرى 30 يونيو (7)
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متظاهر من متظاهرو القائد إبراهيم يرفع لافتة " تحيا مصر "

مظاهرات القائد ابراهيم احتفالات بذكرى 30 يونيو (8)
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متظاهرالقائد إبراهيم يرفعون لافتة " خدوا بالكم دى مصر المحروسة "

مظاهرات القائد ابراهيم احتفالات بذكرى 30 يونيو (9)
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متظاهرالقائد إبراهيم يرتدى كاب " بنحبك يا "CC و يرفع علامة النصر و علامة C

مظاهرات القائد ابراهيم احتفالات بذكرى 30 يونيو (10)
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متظاهر من متظاهرو القائد إبراهيم يرفع لافتة " تحيا مصر، مصر لن تركع إلا لله "

مظاهرات القائد ابراهيم احتفالات بذكرى 30 يونيو (11)
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متظاهرو القائد إبراهيم يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو بميدان القائد إبراهيم

مظاهرات القائد ابراهيم احتفالات بذكرى 30 يونيو (12)
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متظاهر من متظاهرو القائد إبراهيم يرفع لافتة " ثورة 30 يونيو ملحمة شعب "

مظاهرات القائد ابراهيم احتفالات بذكرى 30 يونيو (13)
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متظاهر القائد ابراهيم

مظاهرات القائد ابراهيم احتفالات بذكرى 30 يونيو (14)
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سيدة من متظاهرو القائد إبراهيم ترفع لافتة" الجيش و الشعب إيد واحدة "

مظاهرات القائد ابراهيم احتفالات بذكرى 30 يونيو (15)
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متظاهرمن متظاهرو القائد إبراهيم يرفع لافتة" الجيش و الشعب إيد واحدة "


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