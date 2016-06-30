افتتاح حمام سباحة بنادى الشمس فى احتفالات ثورة 30 يونيو بأسوان

افتتح اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، الملعب الخماسى لكرة القدم بمركز شباب الشلال بأرضيات من النجيل الصناعى على مساحة 800 متر مربع، وبتكلفة نصف مليون جنيه، فى إطار فاعليات احتفال محافظة أسوان بالذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو.

وافتتح محافظ أسوان المبنى المتكامل لحمام السباحة التعليمى بنادى الشمس الرياضى بمنطقة كيما، والذى تم إنشاؤه على مساحة 17 ألف متر مربع بتكلفة 4.6 مليون جنيه، وهو يشمل 2 حمام سباحة احدهما مخصص للكبار والآخر للأطفال، بجانب مبنى إدارى وغرف خلع ملابس وكافتيريا.

وشملت جولة المحافظ افتتاح الملعب الخماسى لكرة القدم بمركز شباب الصداقة الجديدة بمساحة 800 متر مربع وبتكلفة نصف مليون جنيه.

وأشاد مجدى حجازى بالجهود التى تبذلها الوزارة بقيادة المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة فى دعم وتطوير مختلف المنشآت الرياضية على مستوى المحافظة، لاستيعاب كافة الأنشطة الرياضية والشبابية لإتاحة الفرصة أمام الشباب الأسوانى لمزاولة وممارسة هذه الأنشطة.

ووجه محافظ أسوان مسئولى الشباب والرياضة بضرورة وضع لائحة تنفيذية للمنشآت التى تم افتتاحها من أجل تحديد قيمة الاشتراكات وغيرها من الشروط التى تنظم سير العمل بها، والتى يجب أن تكون الرسوم مناسبة وفى متناول الجميع من الشباب الممارس للأنشطة الرياضية المختلفة، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على هذه المنشآت من خلال الصيانة الدورية ومتابعة حالة التجهيزات الفنية بها أولاً بأول.