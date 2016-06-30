المتحدث العسكري: استشهاد ضابطين و4 مجندين في تبادل إطلاق نار مع مهربين بالحدود الغربية

أعلن المتحدث العسكري العميد أركان حرب محمد سمير، عن استشهاد ضابطين و4 مجندين من قوات حرس الحدود، فجر اليوم الخميس، في تبادل لإطلاق النار مع عصابات التهريب على الحدود الغربية.

وقال المتحدث العسكري، في بيان له اليوم الخميس: “فى إطار جهود القوات المسلحة لتأمين الحدود ومكافحة أعمال التهريب، وأثناء تحرك دوريات من قوات حرس الحدود فجر اليوم بنطاق المسئولية بمنطقة صحراوية على الحدود الغربية تعرضت لنيران مفاجئة من عناصر تهريب مسلحة ، وتم تعامل القوات معها بالنيران ولاذت بالفرار غرباً ونتج عن ذلك مقتل وإصابة عدد من المهربين وإستشهاد عدد 2 ضابط و4 جندى وجارى تمشيط المنطقة بواسطة عناصر من القوات المسلحة فى ظل غطاء جوى من القوات الجوية”.

وأضاف البيان: “وتنعى القوات المسلحة أبنائها وتحتسبهم عند الله من الشهداء وتتمنى لذويهم الصبر والسلوان ، وتؤكد على أن هذا لن يثنيها عن الإستمرار فى أداء مهامها وتأمين حدود الدولة على كافة الإتجاهات مهما كلفها ذلك من تضحيات للحفاظ على أمن وسلامة الوطن”.