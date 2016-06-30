انقذ حياتك مبكرا ..تأخير دقيقة دون إزالة جلطة المخ يتلف2 مليون خلية عصبية

أكد الدكتور هانى عارف أستاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس أن السكتة الدماغية من أهم الأمراض الحالية، وتصيب حوالى 200 ألف مريض سنويا ويتوفى منهم 70 ألفا.

وقال الدكتور هانى عارف إن عددا كبيرا من المرضى يصابون بدرجات متفاوتة من العجز، وبالتالى أصبح من المهم علاج المرضى فى الساعات الذهبية الأولى من الإصابة حتى نستطيع إنقاذهم من العجز أو الوفاة ولكن العلاج الأمثل فى هذه الفترة هو أن يأخذ المريض علاج إذابة الجلطة.

>وقال الدكتور هانى عارف أن هذا العلاج لجميع المرضى الذين يصلون فى الساعات الأولى، موضحا أنه بعد أن يأخذ المريض العلاج يتم عمل أشعة بالصبغة على شرايين المخ، وإذا أظهرت وجود انسداد فى أحد شرايين المخ الرئيسية، يكون العلاج الأمثل فى هذه الحالة إزالة الجلطة عن طريق القسطرة المخية، ولكن هذه الحالات التى تصاب بانسداد فى شرايين المخ لا تتعدى الـــ 20 %، وبالتالى فإن عامل الوقت يعتبر عاملا رئيسيا هاما جدا فى الحفاظ على خلايا المخ، لأن كل دقيقة تمر على المخ بدون تدخل ينتج عنها تلف 2 مليون خلية عصبية.

وأضاف أنه من هذا المنطلق ننصح كل مريض يصاب بأعراض جلطة مخية مثل اعوجاج فى الفم صعوبة الكلام وضعف فى حركة اليد كل هذه الأعراض أعراض منذرة بحدوث جلطة دماغية، ويجب أن يتوجه المريض لأقرب مركز مؤهل لعلاج السكتة الدماغية حتى يستطيع أن يأخذ حقنة إذابة الجلطة فى أسرع وقت، ثم يتم تحديد عما إذا كان يحتاج إلى قسطرة مخية لإزالة الجلطة فى نسبة لا تتعدى من 15 : 20 % .

وقال يوجد حاليا مراكز مؤهلة لعلاج الجلطة على مدار الساعة، ويوجد وحدتى السكتة الدماغية بقسم المخ والأعصاب بمستشفى جامعة عين شمس الجامعى والتخصصي ويتم تقديم الخدمة بالمجان فى مستشفى عين شمس الجامعى على مدار الساعة.

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