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ننشر أسماء شهداء الجيش الستة في حادث “عين دلة” بالفرافرة

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ننشر أسماء شهداء الجيش الستة في حادث “عين دلة” بالفرافرة ننشر أسماء شهداء الجيش الستة في حادث “عين دلة” بالفرافرة

أرشيفية

استشهد ضابطان الأول برتبة رائد، والثاني برتبة ملازم أول، و4 جنود اليوم الخميس، في حادث تبادل لإطلاق النيران بين قوات حرس الحدود وجماعات مسلحة تابعة لمهربي الأسلحة والمخدرات، أثناء محاولتهم تهريب ممنوعات في منطقة عين دلة بمركز الفرافرة بالوادي الجديد.

وأثناء قيام 3 سيارات دفع رباعي تابعة لقوات حرس الحدود بمنطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وبالتحديد بمنطقة عين دالة ، علي بعد 30 كم شمال شرق الفرافرة، فوجئ المهربون بـ 3 سيارات من دورية حرس الحدود، ليقوموا بتبادل إطلاق النيران مع قوات حرس الحدود.

وتبين أن الشهداء هم : رائد “محمد سيد همام” ، ملازم أول” عمرو عبد الحميد عبد الله “، مجند “بحبح عبد الحليم عباس” ، مجند ” محمد يوسف محمود” ، مجند ” احمد محمد السواح ” ، مجند ” بدر عبد التواب سيد “.

كما تمكنت منذ قليل، قوات حرس الحدود من القبض علي 3 من مرتكبي حادث استشهاد 6 من رجال الجيش عقب تبادل لإطلاق نيران كثيف بين الجيش وجماعات مهربين في منطقة دلة بمركز الفرافرة أثناء محاولتهم إدخال ممنوعات إلى البلاد.

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