مصرع مزارع فى مشاجرة بين عائلتى "على والعنابر" بالدير الغربى بقنا

لقى مزارع مصرعه فى مشاجرة بين عائلتى "على والعنابر" بقرية الدير الغربى، التابعة لمركز قنا، على خلفية خصومة ثأرية قديمة.

تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطاراً من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية يفيد مصرع، محمد حسن عبد المطلب، من عائلة "على"، إثر إصابته بطلقات نارية فى مشاجرة مع أفراد من عائلة "العنابر"، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام.

وجارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات وتكثف الاجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكب الواقعة.

محافظة قنا تعلن عن إنجازاتها فى عهد الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

>