مباحث سوهاج تكشف غموض العثور على جثة سائق توك ملقاة فى ترعة بجرجا

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، برئاسة الرائد محمد طه رئيس مباحث المركز وإشراف العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد ماجد مؤمن، ورئيس مباحث المديرية، من كشف غموض العثور على جثة سائق توك توك ملقاة فى ترعة المرة، وبها جرحان قطعيان بالرأس من الخلف، وكدمة بالعين اليسرى.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين من قرية برديس بالبلينا، قاموا باستدراجه والتعدى عليه وقتله والاستيلاء على التوك وهاتفه المحمول.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغاً من مركز شرطة جرجا، يفيد بالعثور على "هشام . ج . م . ع" سائق توك توك جثة هامدة داخل ترعة المرة دائرة المركز، ورجحت التحريات أن تكون هناك شبهة جنائية بالواقعة.

ونظرا لما يشكله الحادث من تأثير على الأمن العام تم الدفع بفريق من إدارة المباحث الجنائية أشرف عليه العميدان خالد الشاذلى، وماجد مؤمن من إدارة البحث وقاده العميد محمد على، رئيس فرع بحث الجنوب ،والعقيد صلاح أبوالقاسم وكيل الفرع والرائد محمد طه ،رئيس مباحث المركز ،والنقيب أحمد عبدالرؤف معاون أول مباحث المركز، وتبين من التحريات أن الجثة المعثور عليها جثة "هشام . ج . . م . ع" ويقيم نجع سعيد التابع لقرية بندار الشرقية – دائرة المركز بترعة المرة الغربية، وبمناظرتها تبين إصابتها بجرحين قطعيين بالرأس من الخلف وكدمة بالعين اليسرى.

وبسؤال شقيق المجنى عليه "السيد . ج . م . ع" 29 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، قرر خروج المتوفـى بدراجة نارية "توك توك" ملكه، ولم يعد حتى تاريخ العثور على الجثة، ولم يتم العثور على التوك توك .

وبالعرض على النيابة قررت انتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وتم الانتهاء من التشريح وتسليم الجثة لأهليته لدفنه بمقابر ذويه.

تم وضع خطة لكشف غموض وملابسات الحادث توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد . ش . م . ق" 25 عاطل، "نواف . ع م . ع" 24 سنة، و"أسامة .م . م . م" 35 سنة عاطل ويقيمون نجوع برديس البلينا، وتوصلت التحريات إلى أن الأول والثالث كانوا رفقه المجنى عليه قبل تغيبه وأنهم قاموا باستدراجه وقتله وسرقة التوك توك والهاتف المحمول الخاص به وقام الثانى بالتصرف فيهما بالبيع.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط فريق البحث من ضبط المتهمين الأول والثالث، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة تفصيليا بالاشتراك مع المتهم الهارب، واتفقوا جميعاً على قتل وسرقه المجنى عليه بأن يقوم الأول والثالث باستدراج المجنى عليه لناحية ترعه المره الغربية وقاموا بإلقائه من اعلى الكوبرى للتخلص منه وسرقة التوك توك والهاتف المحمول الخاص به وقيام الثالث بإخفاء المسرقات بمنزله لحين التصرف فيهما بالبيع واقتسام المبلغ المالى فيما بينهم، وقام عقب ذلك ببيعهما لــــ"محمود . ع . ر. ع" 27 سنة عامل ومقيم بندر البلينا الذى قام بشراء التوك توك، "علاء . ع . م . م" 30 سنة نقاش ومقيم برديس البلينا الذى قام بشراء الهاتف المحمول تم ضبط المذكورين.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بشراء المسروقات من المذكور وارشدا عنها ،تم ضبط التوك توك والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، جار العمل على ضبط المتهم الهارب، تحرر عن ذلك محضر ملحق بالمحضر الأصلى وجار العرض على النيابة العامة، أدى كشف غموض الواقعة وتحديد المتهمين وضبطهم إلى ارتياح أسرة المجنى عليه وشكرهم لأجهزة الشرطة على الجهود المبذولة.

كشف غموض العثور على جثة شاب بترعة المرة بسوهاج

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