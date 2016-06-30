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ضبط 3 من عناصر الإخوان لاتهامهم بالتحريض على العنف فى مركز دراو بأسوان

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ضبط 3 من عناصر الإخوان لاتهامهم بالتحريض على العنف فى مركز دراو بأسوان ضبط 3 من عناصر الإخوان لاتهامهم بالتحريض على العنف فى مركز دراو بأسوان
ألقت مأمورية أمنية بأسوان، اليوم الخميس، بالتنسيق مع الأمن العام والأمن الوطنى، القبض على 3 من عناصر الإخوان بدائرة مركز دراو، وذلك بتهمة الانضمام لجماعة محظورة والتحريض على العنف.

ورد إخطارا إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان، يفيد بتمكن إدارة البحث الجنائى بأسوان مدعومة بمجموعات قتالية من الأمن المركزى، وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط "أيمن. م" 32 سنة عامل، و"محمد. ع" 41 سنة موظف، و"عصام. ع" 32 سنة مدرس، وذلك لانتمائهم لجماعة الإخوان وسعيهم للاستعانة ببعض الموالين للتنظيم لتنفيذ أعمال تخريبية تستهدف مؤسسات الدولة بهدف إثارة الفوضى- حسبما أفادت الشرطة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1571 لسنة 2016م إدارى مركز دراو بأسوان وجارى العرض على النيابة العامة.

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