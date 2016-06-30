النائب العام يأمر بتحقيقات موسعة حول اغتيال كاهن كنيسة العريش

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بفتح تحقيقات موسعة حول واقعة مقتل رجل الدين المسيحى القس رافائيل موسى، كاهن كنيسة مارجرجس بمدينة العريش، إثر استهدافه على يد مجهول بإطلاق أعيرة نارية تجاهه ما أدى إلى إصابته ومفارقته الحياة.

وكلف النائب العام، نيابة شمال سيناء الكلية، بتولى التحقيقات فى الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للكشف عن ملابساتها الحادث الإرهابى، والتصريح بدفن الكاهن بعد مناظرة جثمانه وتوقيع الكشف الطبى عليه.

وأعلنت وزارة الداخلية فى بيان رسمى، عن مقتل القس روفائيل موسى، كاهن كنيسة مار جرجس بالعريش، صباح اليوم الخميس، خلال تواجده بالمنطقة الصناعية بدائرة قسم ثان العريش لإصلاح سيارته الخاصة، حيث قام أحد المجهولين بإطلاق أعيرة نارية تجاهه ما أدى إلى إصابته ومفارقته الحياة فى الحال.

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