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اليونيسف: 3,6 مليون طفل فى العراق معرضون للخطر بسبب تصاعد العنف

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اليونيسف: 3,6 مليون طفل فى العراق معرضون للخطر بسبب تصاعد العنف اليونيسف: 3,6 مليون طفل فى العراق معرضون للخطر بسبب تصاعد العنف
نبه تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسف) إلى ان هناك 3,6 مليون طفل فى العراق ، أى واحدٌ من بين كل خمسة، معرضون لخطر الموت والإصابة والعنف الجنسى والتجنيد القسرى فى الاقتتال والاختطاف.

ويكشف أحدث تقرير لليونيسف، صدر اليوم الخميس، تحت عنوان "ثمن باهظ يدفعه الأطفال"، عن زيادة عدد الأطفال المعرضين لخطر هذه الخروقات بحوالى 1,3 مليون طفل خلال فترة 18 شهراً فقط.. وأن 4,7 مليون طفل فى العراق يحتاجون للمساعدات الإنسانية أى مانسبته ثلث أطفال العراق، بينما تواجه الأسر تدهور فى الظروف المعيشية عقب العمليات العسكرية الأخيرة ضد تنظيم(داعش) الإرهابى فى الفلوجة بالانبار وحول الموصل بمحافظة نينوى شمالى العراق.

وناشد مثل اليونيسف فى العراق بيتر هوكينز،فى تصريح صحفي، جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام وحماية الأطفال فى العراق.وقال: "ما زال بامكاننا إعادة الأطفال الى طفولتهم من خلال توفير الدعم اللازم للتعافى من ويلات الحرب، والاسهام فى جعل العراق أكثر سلماً وازدهاراً".

ووثق تقرير اليونيسف حجم وتعقيد الأزمة فى العراق الذى لا يزال يترنح من آثار ما يقرب من أربعة عقود متواصلة من النزاع وانعدام الأمن والإهمال والأثر السلبى على الأطفال.. وكشف التقرير معدلات مروعة لحالات اختطاف الأطفال، بمجموع 1,496 حالة اختطاف أطفال دون سن 18 عاماً على مدى العامين والنصف الماضيين، وهذا يعنى أن 50 طفلا يُختطفون شهرياً حيث يُرغَم العديد منهم على الانضمام إلى القتال أو يتعرضون للاعتداء الجنسي.

ولفت إلى أن خطف الأطفال من بيوتهم ومدارسهم ومن الشارع أمراً مروعاً ، وأضاف: يجرى اقتلاع هؤلاء الأطفال من حضن أسرهم ويتم اخضاعهم الى أكثر أنواع الإساءة والاستغلال فظاعةً وإثارة للإشمئزاز.

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مصر 365