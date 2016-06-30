أخبار العراق.. مقتل وإصابة 17 عراقيا فى تفجير انتحارى جنوب غربى بغداد

فجر انتحارى يرتدى حزاما ناسفا نفسه اليوم الخميس، فى سوق شعبية جنوب غربى العاصمة العراقية (بغداد)، مما أدى الى مقتل 4 وإصابة 13 من المدنيين العراقيين.

وقال الناطق باسم قيادة "عمليات بغداد" - فى تصريح صحفى - إن اعتداء إرهابيا نفذه انتحارى يرتدى حزاما ناسفا فجر نفسه فى سوق شعبية فى منطقة الشرطة الرابعة جنوب غربى بغداد؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر، يقف وراء تنفيذها تنظيم (داعش) الإرهابى لزعزعة أمن بغداد ، الأكبر من حيث عدد السكان، حيث يبلغ تعدادها حوالى 7 ملايين نسمة، وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق (يونامي) بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.