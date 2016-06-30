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أخبار سوريا اليوم.. التحالف الدولى يسعى لقطع الإمداد للمسلحين عن سوريا والعراق

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أخبار سوريا اليوم.. التحالف الدولى يسعى لقطع الإمداد للمسلحين عن سوريا والعراق أخبار سوريا اليوم.. التحالف الدولى يسعى لقطع الإمداد للمسلحين عن سوريا والعراق
ركزت أخبار سوريا اليوم على المساعدات الإنسانية التى وصلت إلى المدن المحاصرة فى سوريا، وانضمام عددا من البلدات السورية إلى الهدنة، كما تناولت أخبار سوريا اليوم، التحالف الدولى يسعى لقطع الامدادات عن داعش.

أخبار سوريا اليوم


>استقبل العديد من السوريين المساعدات التى وصلت إليهم فى المدن المحاصرة فى سوريا بواسطة قوات النظام السورى فى الغوطة الشرقية قرب دمشق للمرة الأولى منذ أربع سنوات. ويشار إلى أن قافلة المساعدات مشتركة بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال العربى السورى والأمم المتحدة،وتنقل مواد إغاثية إلى 20 ألف شخص محاصرين فى المدينتين.

أخبار سوريا اليوم


>أعلن مركز المصالحة الروسى فى قاعدة "حميميم" الجوية السورية بريف اللاذقية أن عدد البلدات السورية التى انضمت إلى الهدنة فى البلاد وصل إلى 169 بلدة. ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس عن بيان نشره مركز المصالحة على الموقع الرسمى لوزارة الدفاع الروسية قوله أنه "تم خلال الساعات الـ24 الماضية الاتفاق مع ممثلى 3 بلدات فى محافظة حمص على وقف إطلاق النار، ليصل بذلك عدد المدن والبلدات التى التحقت بالهدنة إلى 169".

يتطلع التحالف الدولى ضد تنظيم داعش، إلى قطع خط الإمداد الرئيسى الأخير للجهاديين بين سوريا والعراق، بحسب ما أفاد أمس الأربعاء مسؤولون عسكريون أمريكيون.

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