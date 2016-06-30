بدء عودة رحلات المعتمرين اليوم من السعودية وجسر جوى بعد ختام القرآن

أعلن باسل السيسى، رئيس لجنة السياحة الدينية، بغرفة شركات السياحة، عن عودة أولى رحلات المعتمرين اليوم الخميس، من الأراضى السعودية عقب أداء مناسك العمرة، مشيرا إلى بدء تكثيف الرحلات اعتبارا من 28 رمضان وتستمر حتى 15 شوال المقبل.

وقال "باسل السيسى" فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع"، إن إجمالى عدد المعتمرين المتواجدين بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة يبلغ 200 ألف معتمر، لافتا إلى عدم إمكانية حصر عدد المتخلفين عن العودة إلا بعد انتهاء الرحلات فى شوال المقبل، موضحا أن وزارة الحج السعودى وافقت على إعطاء مهلة حتى الأول من ذو القعدة حتى لا يتم احتساب المعتمر متخلفا عن موعد عودته لبلاده.

وأضاف رئيس لجنة السياحة الدينية، أن عدد من المعتمرين فضلوا العودة مبكرا بعد أداء مناسك العمرة لانخفاض قيمة سعر التذكرة حيث تصل تقريبا لـ 3500 جنيه، فيما تصل تذكرة العودة عقب ليلة ختام القرآن لـ 5500 جنيه.

وأكد، أن إجمالى عدد المعتمرين الذين أدوا المناسك منذ بداية الموسم حتى نهاية شهر رمضان الجارى سيبلغ مليون و300 ألف معتمر، بزيادة تتخطى 200 ألف معتمر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وكانت وزارة السياحة، أعلنت حالة الطوارئ القصوى استعدادا لبدء عودة المعتمرين عقب ليلة ختام القرآن الكريم يوم 27 رمضان، حتى منتصف شوال المقبل، وكثفت لجان وزارة السياحة المتواجدة فى مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ السعودية من استعدادها لعودة المعتمرين إلى أرض الوطن.

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