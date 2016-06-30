وزير العدل يوجه رؤساء المحاكم بإصدار إعلام وراثة ضحايا الطائرة المنكوبة

أصدر المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل توجيهاته لكافة رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتدابير المطلوبة لاستخراج اعلامات الوراثة لضحايا الطائرة المصرية، وتسليمها لأهاليهم فى أقرب وقت ممكن.

وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قد أصدر قرار رقم 1727 بتاريخ 22 يونيو 2016 باعتبار المفقودين فى حادث سقوط طائرة شركة مصر للطيران رحلة رقم 804 القادمة من باريس بتاريخ 19 يونيو 2016 أمواتا فى حكم الفقرة الثانية من المادة(21) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه.

الداخلية: قيد ضحايا الطائرة المنكوبة فى سجلات الوفيات بالأحوال المدنية

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