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مساعد وزير العدل للأمن القضائى يطلب إنهاء ندبه بالوزارة

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مساعد وزير العدل للأمن القضائى يطلب إنهاء ندبه بالوزارة مساعد وزير العدل للأمن القضائى يطلب إنهاء ندبه بالوزارة
تلقى مجلس القضاء الأعلى، طلبا قدمه المستشار مجدى حسين عبد الخالق، لإنهاء ندبه فى منصب مساعد وزير العدل لقطاع الأمن القضائى، وإعادته إلى منصة القضاء لمباشرة مهام عمله كرئيس استئناف لإحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة.

كان المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، أسس قطاع الأمن القضائى بوزارة العدل، لمواجهة التحديات الأمنية التى تواجه القضاة، فى أعقاب عملية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.

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