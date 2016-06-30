التصالح ينهى قضية "عنتيل الفضائيات الطبية".. ونيابة حلوان تخلى سبيله

أمر إيهاب مهيب وكيل نيابة حلوان وبرئاسة المستشار إسلام سرور بإخلاء سبيل مقدم برنامج بإحدى القنوات الطبية، عقب اتهامه بمعالجه النساء من الأمراض بالسحر والاستيلاء على أموال ومعاشرتهن وذلك بعد قيامهن بالتنازل عن المحضر والتصالح.

كان قسم شرطة أول مترو الأنفاق تلقى إخطاراً من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة مترو حلوان بحدوث مشادة كلامية بين سالى ع ـ 30 سنة، موظفة ومقيمة بالإسماعيلية وعادل أ ـ محامى ومقيم بالجيزة، ويقدم برنامج على إحدى الفضائيات الطبية.

وبعد انتقال رجال الشرطة لموقع المشاجرة، أكدت السيدة أن مقدم البرامج أوهمها بقدرته على علاجها من نزيف بالرحم عن طريق الدجل والشعوذة نظير مبلغ مالى، وبعد حصوله على الأموال منها اتصل بها وأكد لها أن علاجها يستلزم وقت ولابد من تواجدها، وتظاهرت السيدة بالموافقة وطلبت منه أن يقابلها بالمترو، وعندما شاهدته أمسكت به لتسليمه للشرطة.

وفى هذه الأثناء، حضرت سيدة أخرى تدعى "أمانى. ص" 36 سنة، ربة منزل، ومقيمة كفر شبين بالقليوبية، حيث اتهمت مقدم البرامج بأنه على تواصل معها لحل مشكلتها، بعدما طلقها زوجها حيث أوهمها بقدرته على إعادتها للزواج من طليقها باستخدام السحر والشعوذة نظير تقاضيه 5 آلاف وخمسون جنيهاً وسلمها مجموعة من البخور والأعشاب العطرية.

بمواجهه المتهم أنكر التهم المنسوبة إليه، وتم الكشف عليه جنائياً، حيث تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى القضية رقم 6266/2015 جنح مركز شرطة الصف "تبديد" ومحكوم عليه غيابيا بالحبس لمدة أسبوع وكفالة 10 جنيه.

عنتيل الفضائيات.. مقدم برامج طبية يزعم قدرته على حل مشاكل العقيمات بمعاشرتهن.. سيدة: كنت أعانى من مشكلة بالرحم فطلب مواقعتى.. وأخرى: استولى على آلاف الجنيهات لردى لطليقى ولم أرى منه سوى الدجل والشعوذة