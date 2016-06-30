«مباحث القاهرة» تضبط المتهمين بالسطو على محل مصوغات بالمطرية

كتب – مراسل «ONA»

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على مرتكبى واقعة السطو المسلح على محل للمصوغات بمنطقة المطرية، ونجحوا فى إعادة جميع المسروقات.

وكان ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المطرية قد تلقوا بلاغا من المواطن رفعت ص.ع “41 سنة صاحب محل مصوغات”، بأنه حال تواجده بمحله، فوجئ بثلاثة أشخاص، اثنان منهم ملثمان ويحملان سلحة نارية، والثالث يرتدي “خوذه”، يترجلون من دراجة بخارية لم يتمكن من التقاط ارقامها، ويقتحمون المحل ويهددونه بالأسلحة النارية التى بحوزتهم، ويستولون على كمية من المشغولات الذهبية، شملت 10 محابس ذهبية، و13 خاتما وحلقا، بالإضافة الى هاتفه المحمول وفرارهم هاربين.

وبناء على توجيهات اللواء هشام العراقي مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة بسرعة وضع خطة بحث بإشراف اللوا عبد العزيز خضر مدير المباحث الجنائية لسرعة كشف ملابسات الحادث وضبط المتهمين، ومن خلال التحريات أمكن التوصل الي ان مرتكبي الواقعة، هم كل من المدعو وليد ع.ه “24سنة طالب”، المحكوم عليه في القضية رقم 7004 / 2300 لسنة 2015 المطرية “احراز سلاح وذخيرة”، المقضي فيها بالسجن المؤبد، وبحوزته بندقية خرطوش، والمدعو مصطفي ح.خ “19 سنة مساعد طباخ”، والمدعو عبدالسلام ص.ع “27 سنة طباخ”.

وعقب تقنين الاجراءات الأمنية اللازمة، تم ضبط المذكورين فى كمين أعد لهم، وبمناقشتهم اعترفوا بارتكاب الحادث؛ حيث أقر الأول بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية، خطط بالاشتراك مع المتهمين الثاني والثالث لسرقة المجني عليه، مشيرا الى أن دوره اقتصر علي مراقبة المحل من الخارج، بينما قام الثاني بتهديد المجني عليه بفرد خرطوش “ضبط بحوزته”، فى حين قام الثالث بالاستيلاء علي المشغولات الذهبية والهاتف المحمول.

وبمواجهة الثاني والثالث أيدا ما جاء بأقوال الاول، وتم بارشاد الاول والثاني ضبط كافة المسروقات، و1400 من متحصلات بيع خاتمين، بالإضافة الى الدراجة البخارية المستخدمة فى الحادث.. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين.