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أساطير وحقائق عن مرض السكر تعرف عليها

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أساطير وحقائق عن مرض السكر تعرف عليها أساطير وحقائق عن مرض السكر تعرف عليها
كشف تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، عن أساطير وخرافات حول مرض السكر، ومن ضمن هذه الأساطير أن الأطعمة اللاذعة أو المُرة يمكن أن تساعد فى خفض نسبة السكر فى الدم، وحقيقة ذلك أن بعض المواد الغذائية ليست حلوة فى الطعم، لا يعنى أنها سوف تساعد على الحد من نسبة السكر فى الدم ومنها القرع المُر.

وحسب التقرير، من الخرافات الأخرى أن مريض السكر لا يمكن أن يستهلك أى نوع من الأطعمة المحلاة، والحقيقة أن تجنب السكر بشكل مباشر فى النظام الغذائى أمر لابد منه خاصة بدائل السكر مثل المحليات الاصطناعية واستهلاك بعض سكر الفاكهة.

وتابع: من الخرافات أن مرضى السكر لا يمكنهم تناول الفاكهة، والحقيقة أن هناك العديد من الفاكهة التى يمكن أن يستهلكها مرضى السكر كالألياف التى تساعد على الإفراج عن السكر فى الدم ببطء، ومع ذلك يجب تجنب عصير الفاكهة لأنها لا تحتوى على الألياف، كما لا يجب أن تستهلك الفاكهة الحلوة كالموز والمانجو والعنب وقصب السكر والتفاح.


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