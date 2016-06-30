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مش كله أضرار.. دراسة تثبت: الحشيش علاج فعَّال لمرضى الزهايمر

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مش كله أضرار.. دراسة تثبت: الحشيش علاج فعَّال لمرضى الزهايمر مش كله أضرار.. دراسة تثبت: الحشيش علاج فعَّال لمرضى الزهايمر
كثير من الدراسات أظهرت أن الحشيش له أضرار كثيرة منها انفصام الشخصية ومشاكل المخ، لكن دراسة جديدة نشرت مؤخراً عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أكدت أن الحشيش ثبت فعاليته كعلاج لمرض الزهايمر.

وتشير النتائج الأولية أن مادة تتراهيدروكانابينول (THC) العنصر المسبب للهلوسة الموجود فى الحشيش يعمل على إزالة البروتين السام الذى يعتبر المكون الرئيسى للويحات "اميلويد بيتا" فى الدماغ الذى يلعب دوراً رئيسياً فى الإصابة بالخرف والزهايمر.

يذكر أن لويحات "اميلويد بيتا" هى مكون رئيسى من الترسبات فى المخ التى هى سمة مميزة لمرض الزهايمر.

وقال البروفيسور ديفيد شوبرت، من معهد سالك فى كاليفورنيا، إننا نعتقد أن دراستنا هى الأولى التى تظهر فعالية الحشيش فى تقليل كل من الالتهاب وتراكم اميلويد بيتا فى خلايا الأعصاب بالمخ المسببين لمرض الزهايمر.

وأشار الباحثون إلى أن مرض الزهايمر هو الشكل الأكثر شيوعا من الخرف، وهو اضطراب فى الدماغ تدريجى الذى يؤدى إلى فقدان الذاكرة، وهذا الاضطراب يمكن أن يكون لها تأثير كارثى على حياة المريض.

وتقدر الجمعية الخيرية البريطانية لأبحاث الزهايمر، أن 850 ألف شخص فى بريطانيا يعيشون مع هذا الاضطراب ولكن بحلول عام 2025 من المتوقع أن يصل المعدل إلى مليون، ويرتفع إلى مليونى نسمة بحلول عام 2050.


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