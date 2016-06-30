أخبار عاجلة

الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
2.7 مليار جنيه صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام خلال 6 أشهر -
مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية -
15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
وزير الإسكان: بيع 1118 كراسة شروط بمدينة ناصر و600 بـ«غرب قنا» -
الصحة تنفي وجود فيروس غامض في شبرا -
محافظ جنوب سيناء: الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة -
بالصور.. الإسكندرية تودع أول شهيدة في تاريخ الداخلية -
صلاح فوزي لـ«التحرير»: حالة الطوارئ دخلت حيز التنفيذ فور إعلانها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

نائب بالبرلمان لوزير التربية والتعليم: «منك لله أولاد الناس ضاعوا بسببك»

Google+ Print
نائب بالبرلمان لوزير التربية والتعليم: «منك لله أولاد الناس ضاعوا بسببك» نائب بالبرلمان لوزير التربية والتعليم: «منك لله أولاد الناس ضاعوا بسببك»

الهلالي الشربيني – وزير التربية والتعليم

 كتب – مراسل «ONA»

شن المستشار على عبدالونيس، عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا علي وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى خلال كلمته في اجتماع لجنة التعليم بالبرلمان، لمناقشة أزمة تسريب الامتحانات.

وقال النائب للوزير: «إحنا بنعيش في الثانوية العامة سنة زرقا عليا وعلى أولادي الاثنين، وانت السبب والمسؤول، ولو مش قد الشيلة متشلهاش، ولو مش قد الكرسى متقعدش عليه، انت متمسك بالكرسي ليه».

وأضاف للوزير :«منك لله عيالنا ضاعوا وجاى تقولى نموذج ومش نموذج..ارحموا الناس حرام عليكم».

وتابع:«مرر الامتحان ونجح العيال.. حسوا بينا إنتوا إيه.. بقول لوزارة التربية والتعليم منكم لله التاريخ مش هيسامحكم ولن يرحمكم والشعب لن يسامحكم».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا