نائب بالبرلمان لوزير التربية والتعليم: «منك لله أولاد الناس ضاعوا بسببك»

كتب – مراسل «ONA»

شن المستشار على عبدالونيس، عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا علي وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى خلال كلمته في اجتماع لجنة التعليم بالبرلمان، لمناقشة أزمة تسريب الامتحانات.

وقال النائب للوزير: «إحنا بنعيش في الثانوية العامة سنة زرقا عليا وعلى أولادي الاثنين، وانت السبب والمسؤول، ولو مش قد الشيلة متشلهاش، ولو مش قد الكرسى متقعدش عليه، انت متمسك بالكرسي ليه».

وأضاف للوزير :«منك لله عيالنا ضاعوا وجاى تقولى نموذج ومش نموذج..ارحموا الناس حرام عليكم».

وتابع:«مرر الامتحان ونجح العيال.. حسوا بينا إنتوا إيه.. بقول لوزارة التربية والتعليم منكم لله التاريخ مش هيسامحكم ولن يرحمكم والشعب لن يسامحكم».