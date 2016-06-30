هبوط أسعار النفط بعد زيادة إنتاج نيجريا واستفتاء بريطانيا

هبطت أسعار النفط مقتربة من 50 دولارا للبرميل، اليوم الخميس، بفعل الضغوط الناتجة عن زيادة إنتاج نيجيريا والمخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية في أعقاب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي.

وقال بنك جولدمان ساكس، إن عودة الإنتاج النيجيري ستفرض ضغوطا على الأسعار مضيفا أن توقف بعض الإنتاج نتيجة حرائق الغابات في كندا من المفترض أن ينتهي في سبتمبر، غير أن الإنتاج النرويجي قد يكون مهددا بسبب إضراب محتمل للعمال.

وبحلول الساعة 0856 بتوقيت جرينتش، جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت بانخفاض قدره 48 سنتا إلى 50.13 دولار للبرميل بعد صعوده في الجلستين السابقتين. وانخفض الخام الأمريكي بواقع 48 سنتا أيضا إلى 49.40 دولار للبرميل.

وصعد خام برنت 85 بالمئة منذ وصوله لأدنى مستوى في 12 عاما في يناير بدعم من توقعات بأن تخمة المعروض التي تضغط على الأسعار منذ عام 2014، ستبدأ في الانفراج بالإضافة إلى تقلص الإنتاج في كندا ونيجيريا بشكل غير مخطط له.