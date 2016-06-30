أخبار عاجلة

الأخبار - من أمام مجلس النواب تفاصيل تأجيل إجتماع وزيري العدل والداخلية مع مجلس النواب -
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات -
2.7 مليار جنيه صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام خلال 6 أشهر -
مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية -
15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
وزير الإسكان: بيع 1118 كراسة شروط بمدينة ناصر و600 بـ«غرب قنا» -
الصحة تنفي وجود فيروس غامض في شبرا -
محافظ جنوب سيناء: الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة -
بالصور.. الإسكندرية تودع أول شهيدة في تاريخ الداخلية -
صلاح فوزي لـ«التحرير»: حالة الطوارئ دخلت حيز التنفيذ فور إعلانها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

يورو 2016.. مدرب روسيا يقدم استقالته

Google+ Print
يورو 2016.. مدرب روسيا يقدم استقالته يورو 2016.. مدرب روسيا يقدم استقالته

الروسي_أرشيفية

أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن مدرب المنتخب الأول ليونيد سلوتسكي تخلى عن منصبه.

وكان سلوتسكي أعلن أنه لن يجدد عقده مع الاتحاد بعد خروج منتخب روسيا من بطولة أوروبا لكرة القدم المقامة حاليا في فرنسا بعد أن أنهى الدور الأول في المركز الأخير بالمجموعة الثانية بنقطة واحدة من ثلاث مباريات.

وذكر الاتحاد في بيان عبر موقعه على الإنترنت “يود الاتحاد أن يوجه الشكر إلى ليونيد سلوتسكي الذي ساعد روسيا على التأهل لبطولة أوروبا 2016 على ما تحلى به من مهنية ونتمنى له كل التوفيق في مسيرته التدريبية.”

وأضاف “ستنشر الأنباء الخاصة بالجهاز الفني الجديد لمنتخب روسيا عبر موقع الاتحاد على الانترنت حالما يطرأ جديد.” وتولى سلوتسكي (45 عاما) والذي سبق له تدريب تشسكا موسكو مسؤولية المنتخب الروسي في أغسطس 2015.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات