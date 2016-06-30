يورو 2016.. مدرب روسيا يقدم استقالته

أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن مدرب المنتخب الأول ليونيد سلوتسكي تخلى عن منصبه.

وكان سلوتسكي أعلن أنه لن يجدد عقده مع الاتحاد بعد خروج منتخب روسيا من بطولة أوروبا لكرة القدم المقامة حاليا في فرنسا بعد أن أنهى الدور الأول في المركز الأخير بالمجموعة الثانية بنقطة واحدة من ثلاث مباريات.

وذكر الاتحاد في بيان عبر موقعه على الإنترنت “يود الاتحاد أن يوجه الشكر إلى ليونيد سلوتسكي الذي ساعد روسيا على التأهل لبطولة أوروبا 2016 على ما تحلى به من مهنية ونتمنى له كل التوفيق في مسيرته التدريبية.”

وأضاف “ستنشر الأنباء الخاصة بالجهاز الفني الجديد لمنتخب روسيا عبر موقع الاتحاد على الانترنت حالما يطرأ جديد.” وتولى سلوتسكي (45 عاما) والذي سبق له تدريب تشسكا موسكو مسؤولية المنتخب الروسي في أغسطس 2015.