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تفاصيل اغتيال كاهن كنيسة مارجرجس بالعريش

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تفاصيل اغتيال كاهن كنيسة مارجرجس بالعريش تفاصيل اغتيال كاهن كنيسة مارجرجس بالعريش
أفادت مصادر كنسية بشمال سيناء، بأن استشهاد القس رافائيل موسى كاهن كنيسة مارجرجس بالعريش تم اليوم بعد خروجه من خدمة القداس الإلهى بكاتدرائية العريش فى منطقة عاطف السادات بالعريش برصاص الغدر والإرهاب الأسود فى ذكرى 30 يونيو.

وبحسب المصادر فإن الشهيد يعد راعيا كاهنا لكنيسة مارجرجس إحدى الكنائس الرئيسية فى مدينة العريش .

وأفاد مصدر طبى بأن القس وصل جثمانه لمستشفى العريش، وبه أثار طلقات نارية فى الرأس والصدر، وتم حفظ الجثمان بمشرحة مستشفى العريش العام تحت تصرف النيابة.

وانتقل فريق النيابة لمعاينة الجثمان، وأمرت بسرعة ضبط الجناه وتحديد مصدر ونوع الرصاص المستعمل فى الحادث.

وقالت مصادر أمنية، إن المعلومات تشير إلى أن مسلحا مجهول الهوية نفذ عملية الاغتيال عن بعد ولاذ بالهروب فى شوارع جانبية، وبحسب المصادر الأمنية، فإن المسلح من خلايا تنظيم بيت المقدس.
>وأعقب الحادث انتشار أمنى، وأغلقت محيط كافة منطقة الحادث، وشددت القوات حراسة الكنائس بشمال سيناء.


>- مقتل كاهن بكنيسة العريش برصاص مجهولين

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