ننشر صورة الأقرار المتسبب في ازمة عمال سيراميكا كليوباترا بالسويس

حصل "اليوم السابع" الأقرار المتسبب في ازمة عمال سيراميكا كليوباترا بالسويس مع رئيس مجلس إدارة الشركة.

وينص الأقرار، تحت عنوان "دفعة من حساب الأرباح" ثم فقرة تحدد ما سيحصل علية العامل وهو 500 جنية، والقيمة هي الدفعة رقم " 9 " ارباح من بداية صرف الدفعات، واقر انني لم يسبق لي منازعة الشركة بشأن الأرباح أو البدلات، وإذا ما ظهر ما يخالف ذلك يكون للشركة حق استرداد كل ما سبق صرفة من الأرباح المدفوعة مقدما خصما من راتبى حتى الفصل فى الدعوة المرفوعة منى.

وكان العمال بمصنع سيراميك كليوباترا بالمنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس، عدة محاضر بقسم شرطة عتاقة اتهموا فيها رئيس مجلس إدارة كليوباترا جروب بالتعنت في صرف مستحقاتهم المالية.

وكان العمال قد طالبوا خلال الأيام الماضية بصرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية المتأخرة، ومنها الأرباح والحوافز .

وأكد العمال، الأن الإدارة تعنتت في الصرف- على حد وصف العمال- فحرروا عدة محاضر إتهموا فيها رجل الأعمال رئيس مجلس الأدارة برفض اعطائهم حقوقهم المالية، ونقل أعضاء اللجنة النقابية من فرع السويس إلى فروع أخرى بالصعيد وهو ما يرونه نقلا تعسفيا.

كما رفع العمال مذكرة للمهندس محمد سعفان وزير القوى العاملة وذركوا ان رئيس مجلس إدارة الشركة قد تحايل عليهم وألغى الاتفاقية التى تم توقيعها بتاريخ 15 مارس عام 2012، والتى تعطى تنص على الحقوق المالية للعمال في الأرباح وصرف الحوافز والمكافأت.

من جانب أخر، صرح مصدر مسؤول بإدارة الشئون القانونية بمصنع سيراميك كليوباترا جروب انه لا صحة لما ذكره عمال الشركة عن تأخر رواتبهم لافتا الى ان الشهر لم ينقضى حتي يدعى العمال حرمانهم من رواتبهم .

وذكر ان الاتفاقية التي يستند العمال إليها والموقعة في 15 مارس عام 2012 بوزارة القوى العاملة تم إلغائها بحكم قضائى، ولا قيمة لها وليس على أى طرف الالتزام بما فيها .

كان العشرات من عمال شركة سيراميك كليوباترا قد توجهوا لقسم شرطة عتاقة وحرروا عدة محاضر اتهموا فيها رئيس الشركة بالتعنت ووقف صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية، وفصل خمسة عمال تعسفيا

وقال ان محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة كليوباترا جروب، قرر خلال الأيام الماضية صرف 500 جنية مكافاة لكل عامل و200 جنية عيديه، إلا ان نصف العمال فقط صرف المكافاة والعيدية، ورفض باقى العمال الصرف بسبب ترويع اللجنة النقابية لهم، وإجبارهم على الامتناع عن الصرف للادعاء فيما بعد بتأخر صرف المكافات- على حد وصفه .

وذكر المصدر أن الشركة فصلت خمسة عمال باللجنة النقابية لأفتعالهم المشكلات بالشركة وتحريض العمال على وقف العمل، وقال أن هناك من يسعى لأحداث بلبله وفوضى مع حلول ذكرى ثورة 30 يونيو.



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الأقرار المتسبب في ازمة عمال سيراميكا

- عمال سيراميك كليوباترا بالسويس يحررون محاضر للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية

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