«قناة دريم» تكشف لـ«ONA» تفاصيل خريطتها الجديدة

كتبت- إنجي لطفي

قال الإعلامي محمد خضر، رئيس قناة دريم، إنَّه سيتم عقب انتهاءعيد الفطر المبارك، هيكلة كاملة لشكل ومضمون القناة، مؤكدًا أنَّه سيتم استحداث عدة برامج جديدة.

وأضاف خضر في تصريحاتٍ لـ«ONA»، الخميس، أنه تم استحداث برنامج «تفسير الأحلام»، من تقديم الإعلامية دينا يوسف، ويستضيف البرنامج دكتورة صوفيا ضيف دائم في البرنامج لتفسير الأحلام والرؤى، مشيرًا إلى أنَّه تم التعاقد مع الإعلامية «دينا عصمت» لتقديم برنامج «هي» وهو برنامج يتعلق بمناقشة كافة القضايا الاجتماعية والمتعلقة بالمرأة ولكن بشكلٍ مختلف.

وتابع:” تم استحداث أيضًا برنامج «مطبخ دريم» من تقديم الشيف محمود عطية والشيف السوري عبد الناصر وهو برنامج يقدم خليط من الأكلات المصرية والسورية.