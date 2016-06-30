تجديد حبس المتهم بقتل «الطالبة اليمنية» بالمنيل

كتب – مراسل «ONA»

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة الكلية، تجديد حبس المتهم بقتل الطالبه اليمنية والتى تم العثور عليها بشقتها بمنطقه المنيل، متفحمة تمامًا ١٥ يوم علي ذمة التحقيق.

وكشفت التحريات أن شقة القتيلة تعرضت للسرقة، وتبين أن الطالبة خرجت لصرف مبلغ مالي من مكتب للصرافة بميدان الباشا لدفع رسوم دراسية في الجامعة وأن مجهولين تتبعاها أثناء عودتها وقاموا بقتلها بدافع السرقة وحاولوا حرق الشقة لإخفاء جريمتهم.

كما استمع رجال المباحث لأقوال عدد من أصدقاء القتيلة وسكان العقار الذي تقيم به للتوصل لكل من يتردد على الضحية مؤكدين على أنها كانت على خلق ومجتهدة في دراستها وأن هذا هو العام الثاني لها في الدراسة وهي من أسرة ميسورة جدا في اليمن ووالدها ضابط متقاعد بالجيش وأن الشقة التي وقعت بها الجريمة كانت لزميلتها وتعمل طبيبة بالقصر العيني وأنها لم تكن موجودة وقت الحادث.

وتبين من المناظرة وجود بعثرة في محتويات الشقة واشتعال النيران بها وأن الجثة موثقة ومشنوقة بأحبال كهرباء