رئيس الوزراء الروسي: رفع العقوبات عن تركيا سيتم على مراحل

أعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف اليوم “الخميس” أن رفع العقوبات الروسية عن تركيا سيجري على مراحل، دون الإضرار بالمنتجين الروس.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن مدفيديف قوله – خلال اجتماعه مع الوزراء – “إننا سنعمل على مراحل. ومن الضروري إلغاء هذه القيود نظرا لتحسن الخلفية السياسية العامة “للعلاقات الروسية التركية”، ولكن من جانب آخر، لا يجوز أن يتم رفع العقوبات على حساب المنتجين الروس والشركاء، الذين سبق لهم أن سدوا الفراغات التي نشبت بعد رحيل الشركات التركية من السوق الروسية”.

وكلف مدفيديف الوزراء بإعداد اقتراحات حول التعديلات الضرورية على قرارات الحكومة والقوانين من أجل رفع العقوبات، مضيفا أنه يتعين على السلطات التركية تقديم ضمانات إضافية بشأن أمن المواطنين الروس المتدفقين إلى تركيا بهدف السياحة، لاسيما بعد الأحداث المأساوية الأخيرة في إسطنبول.

وأوضح أن رفع الحظر على رحلات الطيران غير المنتظم “شارتر” إلى تركيا، وإلغاء التوصيات للسياح الروس بعدم زيارة تركيا، تزداد أهمية في فترة الإجازات الصيفية.

أ.ش.أ