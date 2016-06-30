تقرير في الجول - أين يقع ساديو ماني في قائمة الأغلى في تاريخ ليفربول؟

لاعب جديد عزّز كتيبة يورجن كلوب وكلّف خزائن ليفربول أموالا طائلة. ساديو ماني جناح ساوثامبتون انتقل إلى الريدز مقابل 34 مليون جنيه إسترليني ليصبح بذلك ثاني أغلى لاعب يطأ أعشاب ملعب أنفيلد مرتديا شعار طائر ليفربول.

لنتعرّف سويا خلال السطور التالية على قائمة أغلى الصفقات في تاريخ ليفربول.

أندي كارول

انتقال توريس إلى تشيلسي أجبر مسئولي ليفربول على البحث عن بديل مناسب له ، ويبدو أنهم وجدوا ضالتهم في اللاعب الدولي الإنجليزي أندي كارول الذي انتقل للعب تحت قيادة كيني داجليش قادما من نيوكاسل مقابل 35 مليون جنيه إسترليني في اليوم الأخير من الانتقالات الشتوية لموسم 2010-2011 ، ليحصد لقب الأغلى في تاريخ ليفربول.

اللاعب لم يقدم الأداء المنتظر منه مسجلا 11 هدف فقط خلال 58 لقاء. هذا الأداء المذبذب تسبب في إعارته إلى وست هام يونايتد مقابل 2 مليون جنيه إسترليني موسم 2012-2013، ومن ثمّ تحوّلت الإعارة إلى شراء دائم في الموسم الذي يليه ليصبح اللاعب من حق الهامرز رسميا مقابل 15 مليون جنيه إسترليني.

كريستيان بينتيكي

32.5 مليون جنيه إسترليني هي القيمة التي احتلّ بها كريستيان بينتيكي المرتبة الثالثة في قائمة أغلى صفقات ليفربول بعد أندي كارول وساديو ماني.

مسئولو ليفربول دفعوا قيمة الشرط الجزائي في عقد المهاجم البلجيكي مع ناديه السابق أستون فيلا بناء على تعليمات المدرب بريندن رودجرز الذي استغل الأموال التي بيع بيها رحيم ستيرلينج إلى مانشستر سيتي ليدعم صفوف فريقه قبيل بداية الموسم الماضي.

روبرت فيرمينو

بعقد بلغت قيمته 29 مليون جنيه إسترليني انتقل اللاعب البرازيلي روبرت فيرمينو إلى صفوف ليفربول قادما من فريق هوفنهايم الألماني في مطلع الموسم المنصرم.

اللاعب البالغ من العمر 24 عاما سجل 11 هدفا في 49 مباراة لعبها بالقميص الأحمر في جميع بطولات العام الماضي.

آدم لالانا

"إنني متحمس للغاية للفترة القادمة من مشواري الرياضي بعد الانضمام لنادٍ مميز مثل ليفربول". بهذه الكلمات عبّر لاعب الوسط الإنجليزي آدم لالانا عن سعادته بالانتقال إلى "أنفيلد رود" قادما من "سانت ميريز" معقل نادي ساوثامبتون قبل بداية موسم 2014-2015.

لالانا هو خامس أغلى لاعب في تاريخ النادي الحائز على خمس بطولات لدوري أبطال أوروبا بعد أن بلغت قيمة عقده 25 مليون جنيه إسترليني.

لويس سواريز

نعم .. من الطبيعي أن تندهش إذا علمت أن واحدا من أفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم هو سادس أغلى صفقة في سجلات ليفربول ، وسيزيد اندهاشك إذا أدركت أن عقد أندي كارول –الأغلى- يزيد عن عقده بأكثر من 10 ملايين جنيه إسترليني.

ليفربول أعلن عن ضم لويس سواريز في 31 يناير 2014 من أياكس الهولندي مقابل 22.8 مليون جنيه إسترليني ، ليبدأ "لوزيتو" بعدها حقبة ذهبية توّهج فيها نجمه مسجلا 82 هدفا خلال 133 مشاركة قبل أن ينتقل إلى صفوف برشلونة.

فيرناندو توريس

بتاريخ 30 يونيو 2007ـ أي في مثل هذا اليوم من تسع سنوات تحديدا- كشف نادي أتليتكو مدريد عن تعاقده مع المهاجم الأوروجوياني دييجو فورلان من مواطنه فياريال في خطوة اعتبرتها الصحافة الإسبانية تمهيدا لرحيل نجم الفريق فيرناندو توريس.

وبالفعل أعلن النينو في الرابع من يوليو عن إقامة مؤتمرا صحفيا في مقر النادي لتوديع جماهير الروخيبلانكوس بعد أن أتم تعاقده مع ليفربول الإنجليزي بعقد يمتد لست سنوات مقابل 20.2 مليون جنيه إسترليني مما جعله أغلى صفقة في تاريخ النادي حينها ، والسابع في القائمة حاليا.

ديان لوفرين

أغلى مدافع في تاريخ ليفربول .. لاعب انضم من سوق الريدز المفضل فريق ساوثامبتون .. صاحب هدف الفوز في ملحمة ربع نهائي الدوري الأوروبي أمام دورتموند .. إنه الكرواتي ديان لوفرين.

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المدافع الدولي وقع على عقدٍ يمتد لأربع سنوات قبل انطلاق موسم 2014-2015 مقابل 20 مليون جنيه إسترليني ، وشارك في 77 مباراة حتى كتابة هذه السطور.