تقرير في الجول – ألفيش البرازيلي الـ15 في يوفنتوس.. ماذا قدم البقية؟

أصبح داني ألفيش اللاعب البرازيلي رقم 15الذي ينضم إلى نادي يوفنتوس في تاريخ الفريق لينضم إلى زملاؤه الحاليين الثلاثة نيتو والظهير الأيسر أليكس ساندرو وصانع الالعاب هيرنانيس.

يرصد لكم FilGoal.com ماذا قدم أبناء السامبا للبيانكونيري في التاريخ.

دينو دا كوستا

يعتبر اللاعب البرازيلي الأول الذي يرتدي قميص يوفنتوس في تاريخ الفريق في الفترة من 1963 إلى 1966 ولعب دا كوستا 51 مباراة مع يوفنتوس مسجلا 11 هدف وحصد كأس إيطاليا فقط مع الفريق.

شينسينيو

لاعب الوسط البرازيلي لعب لثلاث سنوات أيضا للبيانكونيري في الفترة من 1965 إلى 1968 شارك في 85 مباراة مسجلا 8 أهداف وحصد مع الفريق بطولة الدوري مرة وحيدة.

خوسيه ألتافيني

لعب لميلان ونابولي قبل وصوله إلى يوفنتوس في 1972 حيث لعب أربعة مواسم قاد فيهم الفريق للفوز بلقب الدوري مرتين مسجلا 37 هدف في 119 مباراة.

خوليو سيزار

قلب الدفاع البرازيلي انضم ليوفنتوس في 1990 ولمدة أربعة سنوات مشاركا معهم في 98 لقاء خلال تلك المدة.

أثيرسون

جناح وظهير برازيلي أيسر أنضم ليوفنتوس في 1999 وحتى رحيله في 2001 لم يلعب سوى خمس مباريات فقط بقميص الفريق.

إيمرسون

لاعب الإتكاز البرازيلي وصل قادما من روما في 2004 لدعم وسط الفريق حيث لعب بقميص الفريق لمدة موسمين شارك في 91 مباراة مسجلا 6 أهداف ومهديا زملائه هدفين ولكن فضحية الكالشيو بولي أنهت فترته مع الفريق.

جلادستون

قلب دفاع برازيلي وصل ليوفنتوس في صيف 2005 معارا من كروزيرو لم يشارك سوى في دقيقة واحدة خلال الموسم قبل رحيله عن الفريق بنهاية إعارته.

دييجو ريفاس

صانع الألعاب البرازيلي وصل من فيردر بريمن بآمال عريضة عليه من جماهير يوفنتوس خذلها كلها خلال فترة تواجده مع الفريق.

دييجو شارك في 47 مباراة مسجلا سبعة أهداف وصنع 18 هدفا لزملائه قبل رحيله إلى فولسبورج.

فيليبي ميلو

وصل إلى يوفنتوس في صيف 2009 قادما من فيورنتينا وكانت الآمال والطموحات أن يكون خير خلف لإيمرسون ولكن عنف وعصبية ميلو عجلت برحيله بعد موسمين فقط شارك خلالهم في 78 مباراة مسجلا 4 أهداف وصنع هدف وحيد.

لوسيو

أنضم إلى يوفنتوس لإستكمال عدد المدافعين في قائمة الفريق بعد إستغناء إنتر ميلان عنه في صيف 2011 ولكن لم يشارك سوى في مباراة وحيدة معهم خلال موسم واحد.

روبينيو

الحارس البرازيلي أنضم لدعم دكة أحتياط يوفنتوس بحارس ثالث في 2012 ورحل بنهاية الموسم الماضي بنهاية عقده مع البيانكونيري.

الحارس شارك في مباراتين فقط بقميص البيانكونيري طوال تلك الفترة.

أليكس ساندرو

أنضم الصيف الماضي إلى يوفنتوس قادما من بورتو في صفقة مميزة لدعم الجبهة اليسرى للفريق وقدم أداء مميز في موسمه الاول حتى الآن.

ساندرو لعب 32 مباراة هذا الموسم مسجلا هدفين ومهديا زملائه أربعة.

هيرنانيس

كان صفقة يوفنتوس لدعم مركز صناعة اللعب في الفريق للمدرب أليجري قادما من الغريم إنتر ميلان ولكنه لم يرتقى لطموحات أحد فشارك في 22 مباراة صنع هدف وسجل أخر.

نيتو

الحارس البرازيلي القادم من فيرونتينا بعد انتهاء عقده الصيف الماضي من أجل خلافة بوفون بعد إعتزاله، صاحب الـ26 عاما شارك في 8 مباريات حتى الآن بقميص الفريق.