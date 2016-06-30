كورة بلس - ضباب الكروت الحمراء .. الحكم الذي طرد 19 لاعب في مباراة واحدة

في يناير 2009 قام أحد الحكام الإسبان بكتابة رقم قياسي جديد في تاريخ كرة القدم بعد أن قام بطرد 19 لاعب في مباراة واحدة .

ففي دوري المقاطعات الإسباني وتحديدا في مباراة ناديي ريكرياتيفو لاينينسي وسالاديلو دي الجيسيراس قام الحكم "خوسيه مانويل إسكاندون" بطرد 19 لاعب من الفريقين في المباراة .

كانت المباراة تسير بشكل طبيعي ونادي ريكرياتيفو لاينينسي متقدم بهدف دون رد إلى أن قام خوسيه اسكاندون بطرد أحد لاعبيهم في الدقيقة 54 لتندلع مشاجرة بين لاعبي الفريقين ويقتحم عدد من الجماهير أرض الملعب للإشتراك في الشجار الذي جعل المباراة تخرج عن سيطرة الحكم الذي ألغي المباراة وبدأ في توزيع الكروت الحمراء على لاعبي الفريقين فقام بطرد 9 لاعبين من سالاديلو دي الجيسيراس ومثلهم من ريكرياتيفو لاينينسي لتصل محصلة البطاقات الحمراء في المباراة إلى 19 كأعلى رقم يتم تحقيقه في مباراة رسمية لكرة القدم .

تحدث مدرب ريكرياتيفو "سباستيان نارانخو" بعدها في الإذاعة الإسبانية قائلا : "لم أر أن الأمر يستحق هذا الكم من البطاقات الحمراء ، كل من تدخل في الشجار كان هدفه الأول هو منع الامور من أن تصبح أكثر سوءا، لا أعلم ماذا حدث للحكم ، أعتقد أنه كان يبحث عن رقم قياسي جديد وقد حققه بالفعل".

صحفي الجارديان بارني روني علق على الواقعة فيما بعد قائلا : "لم يكن ذلك الشجار الأعنف في تاريخ ملاعب كرة القدم فمن حسن حظ خوسيه إسكاندون انه لم يكن متواجدا في مباراة المنتخب الجامايكي ضد نادي توروس نيزا المكسيكي عام 1997 في مباراة كان من المفترض أنها ودية إلا أن تدخل عنيف ضد أحد لاعبي النادي المكسيكي المحلي جعل الملعب يتحول إلى ساحة حرب مما دفع للاعبي منتخب جامايكا للخروج من الملعب بشكل مؤقت ، قبل العودة إليه مرة أخرى لكن هذه المرة مسلحين بالأحجار التي أمطروا بها لاعبي الفريق المكسيكي".

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