تشيلي والأرجنتين تواجهان بطل ووصيف اليورو في كأس عائدة للحياة بعد ربع قرن

هل سمعت من قبل عن كأس أرتيميو فرانكي؟ يبدو أنها ستعود للظهور مرة أخرى في ظل مناقشات بين الاتحادين الأوروبي والأمريكي الجنوبي لكرة القدم.

هذه البطولة أقيمت مرتين فقط عبر التاريخ، مباراة كانت تلعب بين بطلي القارتين، شبيهة بكأس الإنتركونتيننتال التي كانت تقام بين بطل دوري أبطال أوروبا وكأس ليبرتادورس قبل أن تتحول إلى كأس العالم للأندية.

وأكد أليهاندرو دومينجويز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية هذا بعدما قال إنه تلقى ردودا إيجابية من قبل الاتحاد الأوروبي بشأن مقترح إعادة المسابقة.

ومن المفترض أن تقام النسخة الثالثة من البطولة في عام 2018 بمدينة ميلانو الإيطالية، وهذه المرة ستشهد مشاركة 4 فرق على أن تلعب بنظام خروج المغلوب.

فستلعب تشيلي بطل كوبا أمريكا 2016 مع وصيف يورو 2016، ثم يلعب الفائز في النهائي مع الفائز من مباراة الأرجنتين وبطل اليورو.

وكانت البطولة قد أقيمت لأول مرة عام 1985 حين فازت فرنسا في أرضها على أوروجواي 2-صفر، ثم أقيمت النسخة الثانية بعد 8 سنوات بين الأرجنتين والدنمارك، فاز رفاق دييجو مارادونا في أرضهم بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.