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الخارجية العراقية تعبر عن رفضها لتدخل السعودية في شؤونها الخاصة

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الخارجية العراقية تعبر عن رفضها لتدخل السعودية في شؤونها الخاصة الخارجية العراقية تعبر عن رفضها لتدخل السعودية في شؤونها الخاصة

وزارة الخارجية العراقية – ارشيفية

عبرت وزارة الخارجية العراقية، عن رفضها وانزعاجها، مما وصفته بـ”التدخل المتكرر” من قبل في شؤون العراق الداخلية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد جمال، اليوم الخميس، أن العراقية مكونة من كل فئات الشعب العراقي، داعيا بعض الدول إلى منع مواطنيها عمليا من اعتناق الفكر التكفيري المتطرف والالتحاق بتنظيم “داعش”.

ودعت هيئة الحشد الشعبي العراقي الأمم المتحدة إلى “اتخاذ موقف” من تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي طالب بـ “تفكيك” الحشد.

واعتبرت هيئة الحشد الشعبي، في بيان لها، أن تصريحات الجبير “تجاوزت كل الحدود”، ودعت الهيئة الأمم المتحدة للرد عليها باعتبار أن “الحشد أهم قوة عسكرية في العالم تقاتل داعش”، كما أنها طلبت من الدبلوماسية العراقية “اتخاذ موقف حازم من تكرار الإساءات السعودية للحشد الشعبي”.

وجاء في البيان أن “السعودية تستمر في حملتها المغرضة والظالمة ضد قوات الحشد الشعبي عبر سفيرها المشبوه في بغداد تارة، وعبر مسؤوليها تارة أخرى، فضلا عن تسخير الآلة الإعلامية والمال السياسي للنيل من الحشد وتضحياته”.

واستطردت الهيئة قائلة إن “تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير امس التي طالب فيها بتفكيك قوات الحشد الشعبي تجاوزت كل الحدود وأفصحت عن الوجه الحقيقي للنظام السعودي بالتزامن مع انتصارات الحشد الشعبي والقوات الأمنية ضد الإرهاب الداعشي في الفلوجة”.

وكان وزير الخارجية السعودي قد دعا يوم الأربعاء، إلى حل الحشد الشعبي العراقي، متهما إياه بـ”تأجيج التوتر الطائفي”، وطالب بتشكيل حكومة عراقية تضم كل الفئات في البلاد.

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